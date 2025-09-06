Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Ronaldo aplenkė Messi, o Portugalija neturėjo vargo su Armėnija, Anglija pranoko Andorą

2025-09-06 20:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-06 20:56

Portugalijos rinktinė šeštadienį įvykusiame F grupės rungtynėsesvečiuose 5:0 sutriuškino Armėnijos futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Portugalijos rinktinė šeštadienį įvykusiame F grupės rungtynėsesvečiuose 5:0 sutriuškino Armėnijos futbolininkus.

REKLAMA
0

Joao Felixas rungtynių pradžioje smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė Portugalijos rinktinę į priekį 1:0. Netrukus Cristiano Ronaldo tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir padvigubino pranašumą 2:0. Joao Cancelo taip pat pridėjo savo įvartį pirmajame kėlinyje ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

C. Ronaldo ir J. Felixas antrajame kėlinyje pridėjo po antrą savo įvartį ir dar labiau padidino portugalų pranašumą 5:0.

REKLAMA
REKLAMA

C. Ronaldo aplenkė Lionelį Messi ir pakilo į antrąją vietą rezultatyviausių žaidėjų pasaulio čempionato atrankoje sąraše (37). Rekordininku ir toliau išlieka Carlosas Ruizas su 39 įvarčiais.

REKLAMA

Tuo tarpu Anglijos rinktinė K grupės susitikime  2:0 nugalėjo Andoros futbolininkus.

Christianas Garcia sužaidus beveik 25 minutes nukreipė kamuolį į savus vartus ir Anglijos rinktinė išsiveržė į priekį 1:0.

Declanas Rice'as sužaidus kiek daugiau nei valandą puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir padvigubino pranašumą 2:0.

Marcusas Rashfordas tapo vos antruoju futbolininku, atstovavusiu Anglijos rinktinei, žaisdamas „Barcelona“ komandoje po Gary Linekerio nuo 1986 iki 1989 m.

Netrukus pateiksime video

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų