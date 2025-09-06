Ronaldo aplenkė Messi, o Portugalija neturėjo vargo su Armėnija, Anglija pranoko Andorą

Joao Felixas rungtynių pradžioje smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė Portugalijos rinktinę į priekį 1:0. Netrukus Cristiano Ronaldo tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir padvigubino pranašumą 2:0. Joao Cancelo taip pat pridėjo savo įvartį pirmajame kėlinyje ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.
C. Ronaldo ir J. Felixas antrajame kėlinyje pridėjo po antrą savo įvartį ir dar labiau padidino portugalų pranašumą 5:0.
C. Ronaldo aplenkė Lionelį Messi ir pakilo į antrąją vietą rezultatyviausių žaidėjų pasaulio čempionato atrankoje sąraše (37). Rekordininku ir toliau išlieka Carlosas Ruizas su 39 įvarčiais.
Tuo tarpu Anglijos rinktinė K grupės susitikime 2:0 nugalėjo Andoros futbolininkus.
Christianas Garcia sužaidus beveik 25 minutes nukreipė kamuolį į savus vartus ir Anglijos rinktinė išsiveržė į priekį 1:0.
Declanas Rice'as sužaidus kiek daugiau nei valandą puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir padvigubino pranašumą 2:0.
Marcusas Rashfordas tapo vos antruoju futbolininku, atstovavusiu Anglijos rinktinei, žaisdamas „Barcelona“ komandoje po Gary Linekerio nuo 1986 iki 1989 m.
