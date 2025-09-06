Sensacija Europos čempionate: Suomija išsiuntė serbus namo

Suomija ketvirtfinalyje susitiks su Prancūzijos ir Sakartvelo poros laimėtoja.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Lauri Markkanenas, kuris pelnė 28 taškus ir atkovojo 7 kamuolius. Mikaelas Jantunenas įmetė 15 taškų.
Serbijos rinktinei Nikola Jokičius pelnė 33 taškus ir atkovojo 8 kamuolius.
Suomija galingai pradėjo rungtynes ir pirmajame kėlinyje pirmavo 11 taškų persvara. Serbai po to sugrįžo ir viskas sprendėsi rungtynių pabaigoje.
Kertinius taškus rinko E. Valtonenas.
Gynėjo tritaškis likus žaisti 1:59 minutei didino suomių pranašumą 82:78. Vėliau iš toli pasižymėjo N. Jokičius, tačiau E. Valtonenas po to įmetė 5 taškus iš eilės ir rezultatas tapo 87:81.
Per likusias 53 sekundes Suomija atsilaikė.
Serbijos rinktinė: Nikola Jokičius 33 (8/11 dvit., 8 atk. kam.), Nikola Jovičius 20 (4/9 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Ognjenas Dobričius 9 (1/6 trit., 5 atk. kam.), Vasilije Micičius 8 (2/4 trit., 4 rez. perd.), Aleksa Avramovičius 6 (2/4 trit.), Marko Guduričius 5 (1/8 trit.), Filipas Petruševas 3, Nikola Milutinovas 2.
Suomijos rinktinė: Lauri Markkanenas 28 (7/15 dvit., 1/9 trit., 7 atk. kam., 4 per. kam.), Mikaelas Jantunenas 15 (3/4 trit.), Miro Little (3/5 trit., 8 atk. kam., 6 rez. perd.) ir Elias Valtonenas (3/7 trit., 4 atk. kam.) po 13, Miikka Muurinenas 9 (2/4 trit.), Sasu Salinas 6 (2/4 trit.), Jacobas Grandisonas 4 (5 atk. kam.), Olivieris Nkamhoua 3 (1/4 trit.).
