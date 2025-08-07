„Rokiškio Grand Rally“ žiūrovams – išskirtinis leidinys

Šių metų „Rokiškio Grand Rally“ žurnalo viršelį puošia Lietuvoje sukonstruotas „Hyundai i20 VRT“ modelis. Šio automobilio kūrėjas Mindaugas Varža papasakojo apie tai, kaip gimė idėja savo dirbtuvėse kurti unikalią važiuoklę ralio automobiliui, o galiausiai ir patį automobilį, panaudojant kuo daugiau lietuviškų komponentų.
Taip pat žurnale publikuotas ir interviu su dar vienu amerikiečiu, nusprendusiu išmėginti lietuvišką ralį. Rokiškyje „Mitsubishi Lancer EVO“ automobiliu startuos Nolan Abell. Jis žurnalo skaitytojams papasakojo apie savo karjerą ralyje, vairuotus automobilius bei ateities planus.
Dar viena tema ralio žurnale – ralio medikų darbo specifika. Apie varžybose dirbančių pajėgų išdėstymą, veiksmų koordinavimą bei lenktynių metu kylančius iššūkius papasakojo vyriausia ralio varžybų gydytoja Rokiškyje dirbsianti Vida Valantinaitė.
Ketvirtoji tema – ralio automobilių draudimas. Apie tai, kiek kainuoja nuo incidentų apdrausti sportinį automobilį bei kokios išlaidos gresia, jei draudimo nėra, papasakojo Vaidotas Žala ir Justas Simaška. Būtent pastarasis draudimo nuo incidentų reikšmingumu įsitikino po nesėkmingų varžybų Ukmergėje. Justas Simaška atskleidė, kiek ši avarija jam kainavo.
Ralio žurnale taip pat bus galima susipažinti su „Lithuanian Rally4 Trophy“ įskaitos dalyviais, kurie šiais metais kovoja dėl pagrindinio prizo – 80 tūkst. eurų stipendijos dalyvavimui Europos ralio čempionate. Straipsnyje taip pat pateikiama ir situacija taškų lentelėje po jau įvykusių trijų etapų.
Šeštoji tema ralio žurnale – SSV bagių integracija į lietuvišką ralį. Šia tema žurnalo autorius Tomas Markelevičius klausimus uždavė vienam iš pilotų Ryčiui Juodsnukiui bei didžiausią motobagių komandą šalyje valdančiam Tomui Mickui. Sportininkai papasakojo apie šios technikos privalumus ir trūkumus lenktyniaujant ne ralio reido, o klasikinio ralio varžybose.
Taip pat žurnalo skaitytojų lauks ir bendras greičio ruožų žemėlapis su starto laikais, taip pat pateikti ir žiūrovų zonų aprašymai bei koordinatės. Čia pat bus galima rasti ir starto tvarką.
„Rokiškio Grand Rally“ žurnalą bus galima įsigyti varžybų informacijos centre Nepriklausomybės aikštėje, parduotuvėje „Intelektualūs kompiuteriai“, esančioje Nepriklausomybės a. bei prie įvažiavimų į greičio ruožus. Žurnalo kaina – penki eurai.
Daugiau informacijos apie artėjančias varžybas galima rasti organizatorių „Facebook“ paskyroje bei ralio interneto svetainėje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!