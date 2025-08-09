Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Lietuva

„Rokiškio Grand Rally“ varžybose – Vaidoto Žalos ir Ugniaus Vainevičiaus triumfas

2025-08-09 21:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-09 21:07

Šeštadienį Rokiškyje baigėsi tris dienas trukusios „Rokiškio Grand Rally“ varžybos. Po penkiolikos greičio ruožų ir daugiau nei 140 kilometrų kovos pergalę absoliučioje įskaitoje iškovojo „Škoda Fabia“ automobiliu lenktyniavęs Vaidoto Žalos ir Ugniaus Vainevičiaus duetas.

Vaidotas Žala | Organizatorių nuotr.

Šeštadienį Rokiškyje baigėsi tris dienas trukusios „Rokiškio Grand Rally“ varžybos. Po penkiolikos greičio ruožų ir daugiau nei 140 kilometrų kovos pergalę absoliučioje įskaitoje iškovojo „Škoda Fabia“ automobiliu lenktyniavęs Vaidoto Žalos ir Ugniaus Vainevičiaus duetas.

REKLAMA
0

Vaidotas Žala ir Ugnius Vainevičius iniciatyvą į savo rankas paėmė jau pirmąją dieną. Tiesa, jiems ralio pradžia nesiklostė visiškai sklandžiai. Po pirmosios dienos ir penkių greičio ruožų jie prieš antroje vietoje buvusį Vlado Jurkevičiaus ir Aisvydo Paliukėno duetą lyderiavo beveik septyniomis sekundėmis. Trečioje vietoje rikiavosi Giedrius Notkus su Daliumi Strižanu, kurie pirmąją ralio dieną laimėjo du greičio ruožus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau būtent Giedriui Notkui su Daliumi Strižanu antroji ralio diena buvo lemtinga. Pramušę vieną, o vėliau ir antrą ratą, kuriuos teko keisti sustojus greičio ruože, jie nusirito rezultatų lentelėje pozicijomis žemyn ir dėl vietos trejetuke jau nebekovojo. Tuo metu Vaidotas Žala su Ugniumi Vainevičiumi antrąją ralio dieną laimėjo visus devynis greičio ruožus ir galiausiai susikrovė 52 sek. pranašumą prieš Vladą Jurkevičių su Aisvydu Paliukėnu.

REKLAMA
REKLAMA

Į trečiąją vietą prasibrovė itin stabiliai važiavęs Deivido Gezevičiaus ir Evaldo Kvederio tandemas. Jie lyderiams nusileido 1 min. 24 sek., tačiau 6 sek. pranašumu už savęs išlaikė Giedrių Firantą ir Matą Valiulį.

Dėl gedimų ir avarijų iš ralio pasitraukė beveik 30 ekipažų. Tai sudaro beveik 30 procentų visų startavusių dalyvių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų