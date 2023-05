„Riteriai“ užtikrintai išmetė „Hegelmann“ iš LFF taurės

REKLAMA

Lyginant su paskutinėmis „Optibet A lygos“ rungtynėmis prieš Telšių „Džiugą“, treneris Vladimiras Jankovičius atliko vieną keitimą. Vietoj susirgusio Roko Filipavičiaus į aikštę buvo mestas Nathanas Palafozas, sužaidęs vienas geriausių rungtynių su „Riterių“ marškinėliais.

Nepaisant žaidimo išvykoje, sostinės komanda nebuvo nusiteikusi tik gintis. Ir tai davė greitą rezultatą. Pirmoji pavojinga proga virto įvarčiu. Felipe Brisola aikštės viduryje perėmė kamuolį, iškart jį atidavė Colinui Odutayo, pastarasis numetė kamuolį labiau į vidurį, N. Palafozas praleido kamuolį tarp kojų, o N. Popovičius vienu lietimu pasiuntė kamuuolį į apatinį vartų kampą ir Tomui Švedkauskui šansų nepaliko.

Po pelnyto įvarčio „Riteriai“ kiek atsitraukė, tuo pačiu aikštės vidurį atiduodami šeimininkų komandai. Pastarieji turėjo teritorinę persvarą, tačiau didelės naudos išpešti nesugebėjo. Iš esmės, nebuvo nei vienos situacijos, kurią būtų galima pavadinti labai pavojinga „Hegelmann“ proga.

Iškart po pertraukos komandos apsikeitė rimtais pavojais. Iš pradžių pavojingiausią „Hegelmann“ progą sukūrė Thompsonas Gavi, netrukus „Riteriams“ – C. Odutayo. T.Gavi įsiveržė į baudos aikštelę, bet po jo smūgio kamuolys pralėkė visiškai šalia virpsto.

Netrukus visiškai vienas prieš T. Švedkauską išbėgo C. Odutayo, tačiau pergudrauti vartininko nesugebėjo. Kamuolys pralėkė irgi visiškai šalia vartų.

Rungtynių kertiniu momentu tapo 54-oji minutė, kai aikštės viduryje kamuolį perėmęs N. Palafozas nutarė ataką rengti per kairįjį kraštą, kuriame kamuolio laukė Mindaugas Grigaravičius. Pastarasis ataką pratęsė per C. Odutayo, kuris netrukus atliko antrąjį rezultatyvų perdavimą. N. Popovičiaus smūgis buvo neatremiamas.

Turėdami dviejų įvarčių deficitą, „Hegelmann“ futbolininkai ir toliau ieškojo savųjų galimybių, tačiau, akivaizdu, kad šį trečiadienį jų rasti bus per sudėtinga. Laikas tirpo, o „Riteriai“ ir toliau užtikrintai gynėsi.

Galutinis taškas buvo padėtas jau per pridėtą laiką, kai po keitimo pasirodęs P. Okende maždaug iš šešiolikos metrų darsyk nuliūdino T. Švedkauską. po N. Palafozo perdavimo P. Okende krūtine nusimetė kamuolį arčiau varžovų baudos aikštelės ir nuostabiu smūgiu skirtumą padarė triuškinamą.

Iškovota pergalė „Riterius“ siunčia tarp aštuonių geriausių turnyro komandų. Priminsime, kad nuo antrojo LFF taurės etapo turnyrą pradėję vilniečiai prieš tai 9:0 nugalėjo „Ataką“.