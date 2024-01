Rezultatyvus Mato Buzelio pasirodymas G lygoje pergalės neatnešė

Matas Buzelis pralaimėjusiems per 30 minučių pelnė 17 taškų (8/9 dvit., 0/2 trit., 1/3 baud.), atkovojo 2 atšokusius kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius, blokavo metimą, tačiau po dukart suklydo ir prasižengė.

John and Matas left it all out on the floor tonight! They combined for 4️⃣7️⃣ points vs. the Blue. ⚡️ pic.twitter.com/8AbX24Bk8j