TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Rezultatyviausiai žaidusio T.Dimšos klubas krito Čempionų lygos atrankoje

2025-09-21 18:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-21 18:28

Pasirodymą FIBA Čempionų lygos atrankoje baigė Salonikų PAOK klubas, kurio garbę gina Tomas Dimša.

T.Dimša buvo rezultatyvus (FIBA Europe nuotr.)

Pasirodymą FIBA Čempionų lygos atrankoje baigė Salonikų PAOK klubas, kurio garbę gina Tomas Dimša.

0

Lietuvio ekipa 73:92 (9:30, 17:24, 20:20, 27:18) nusileido Bursos „Bursaspor“ krepšininkams.

T.Dimša per 28 minutes pelnė 18 taškų (2/4 dvit., 4/8 trit., 2/2 baud.), atkovojo 1 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus suklydo ir surinko 17 naudingumo balų.

Nugalėtojams Berkas Akinas įmetė 22 taškus (4/7 trit.), buvęs Jonavos ekipos gynėjas Brandonas Childressas pridėjo 19 (3/5 trit., 6 rez. per.)/

Salonikų klubui Clevelandas Melvinas ir K.J. Jacksonas pelnė po 9 taškus.

