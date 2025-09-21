Rezultatyviausiai žaidusio T.Dimšos klubas krito Čempionų lygos atrankoje

Lietuvio ekipa 73:92 (9:30, 17:24, 20:20, 27:18) nusileido Bursos „Bursaspor“ krepšininkams.
T.Dimša per 28 minutes pelnė 18 taškų (2/4 dvit., 4/8 trit., 2/2 baud.), atkovojo 1 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus suklydo ir surinko 17 naudingumo balų.
Nugalėtojams Berkas Akinas įmetė 22 taškus (4/7 trit.), buvęs Jonavos ekipos gynėjas Brandonas Childressas pridėjo 19 (3/5 trit., 6 rez. per.)/
Salonikų klubui Clevelandas Melvinas ir K.J. Jacksonas pelnė po 9 taškus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!