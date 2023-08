Revanšą prieš Alcarazą pasiekęs Džokovičius: „Tai buvo vienas įdomiausių mačų, kuriuos esu žaidęs“

Po pergalės N. Džokovičius griuvo ant nugaros, o vėliau suplėšė marškinėlius ir džiaugėsi trečiuoju titulu Sinsinatyje.

„Tai buvo vienas įdomiausių mačų, kuriuos esu žaidęs bet kuriame turnyre“, – per trofėjaus įteikimą sakė N. Džokovičius. „Tai buvo tarsi „Didžiojo kirčio“ turnyras“.

Svilinant beveik 33 laipsnių karščiui, 36-erių metų N. Džokovičius išgyveno ilgiausią šio turnyro mačą nuo 1990 m. bei tapo vyriausiu turnyro nugalėtoju. Pirmajame sete N. Džokovičius atrodė prislėgtas didelės drėgmės, o C. Alcarazas – kur kas žvalesnis bei geriau pradėjo mačą.

Po pirmojo sėkmingo seto, kurį laimėjo C. Alcarazas, antrajame jis vėl pirmavo 4:2 ir atrodė, kad gali pasiekti finišo tiesiąją. Tačiau tada, kai pirmavo 4:2, C. Alcarazas padarė keturias neišprovokuotas klaidas ir leido N. Džokovičiui kvėpuoti.

Antrojo seto pratęsime N. Džokovičius laimėjo 25 smūgių seriją ir ištempė mačą į lemiamą setą. Per pertraukėlę prieš trečiąjį setą, nusivylęs C. Alcarazas trenkė ranka į šalia kėdės stovėjusį plastikinį gėrimų konteinerį, todėl jam prireikė medikų pagalbos užklijuoti sužeistą pirštą.

