Čia tai bent: 19-metė eliminavo geriausią pasaulio tenisininkę

Per pirmus 5 geimus nė viena žaidėja neturėjo „break pointų“, o 6-ajame geime I.Swiatek pavyko laimėti varžovės padavimų seriją (4:2). C.Gauff iš karto atsakė tuo pačiu, bet 8-ajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją (5:3). I.Swiatek galėjo savo padavimais baigti setą, tačiau drama tęsėsi toliau – C.Gauff realizavo „break pointą“ ir netrukus atstatė pusiausvyrą (5:5). 11-ajame geime jau amerikietė galėjo perimti iniciatyvą, bet pralaimėjo „break pointą“, o 12-ajame geime I.Swiatek, pirmaudama 40:15, nepajėgė laimėti varžovės padavimų serijos. Teko žaisti pratęsimą, kurį lenkė pradėjo labai prastai (0:4). Vėliau ji laimėjo vieną tašką varžovės padavimų metu, priartėjo iki 2:4, bet čia pat pralaimėjo dar du taškus po savo padavimų.

I.Swiatek iniciatyvą susigrąžino antrojo seto trečiajame geime, kai realizavo „break pointą“. Vėliau lenkė ne tik išlaikė pranašumą, bet ir dar labiau jį padidino, devintajame geime laimėdama varžovės padavimų seriją. Du „break pointus“ I.Swiatek turėjo septintajame geime, bet jų nerealizavo. Tuo tarpu C.Gauff šiame sete neturėjo realių galimybių laimėti nors vieną varžovės padavimų seriją.

Lemiamo seto lūžis įvyko septintajame geime, kai C.Gauff laimėjo varžovės padavimų seriją. Vėliau I.Swiatek galėjo atsitesti, bet aštuntajame ir dešimtajame geimuose nerealizavo „break pointų“. Tuo tarpu C.Gauff šiaip ne taip atlaikė lenkės spaudimą ir dešimtajame geime savo padavimų metu ketvirtu bandymu laimėjo „match pointą“.

1st WTA 1000 FINAL 🙌@CocoGauff defeats World No.1 Swiatek 7-6(2), 3-6, 6-4 to play for the title on Sunday in Cincinnati. #CincyTennis pic.twitter.com/DLtso06RJz