Retas reiškinys ledo ritulyje: vartininkas Mantas Armalis Suomijoje pelnė įvartį

Šis epizodas užfiksuotas, kai „Pelicans“ komanda, siekdama sušvelninti rezultatą, nusprendė pakeisti savo vartininką šeštuoju aikštės žaidėju. Toks varžovų bandymas baigėsi skaudžiai – M. Armalis perėmė ritulį ir iš savo gynybos zonos pasiuntė jį tiesiai į tuščius Lahti miesto komandos vartus. Ritulys tiksliai pasiekė tinklą, o „Ilves“ vartų sargas galėjo džiaugtis vartininkams ypač neįprastu tiksliu smūgiu.
Šis išskirtinis M. Armalio pasirodymas vainikavo ir taip stulbinančią jo sezono pradžią. Antrąjį sezoną Tamperės klube žaidžiantis lietuvis šiuo metu yra neabejotinai geriausias „Liiga“ pirmenybių vartininkas.
Iki šiol jis sužaidė 14 rungtynių, per kurias net šešis kartus nepraleido nė vieno įvarčio ir išlaikė „sausius“ vartus. Vartininko atremtų metimų procentas siekia net 95,14 proc., o vidutiniškai per mačą praleidžiamų įvarčių vidurkis tėra vos 1,14. Dabar prie visų įspūdingų šio sezono pasiekimų M. Armalis gali pridėti ir itin retą ledo ritulio vartininkui įrašą statistikos protokole – pelnytą įvartį.
Prieš M. Armaliui pelnant įvartį, „Ilves“ pirmavo 3:1, o galiausiai šventė pergalę rezultatu 4:1.
🚨 MANTAS ARMALIS LAITTAA KIEKON MAALIIN!! 🤯 Huikeaa kautta pelaa @ilveshockey-veskari 💪 📺 @MTVUrheilu | #Liiga https://t.co/L0l8G8cTsH— Liiga (@smliiga) November 11, 2026
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