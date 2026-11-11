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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

Retas reiškinys ledo ritulyje: vartininkas Mantas Armalis Suomijoje pelnė įvartį

2026-11-11 22:06 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-11 22:06
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Trečiadienio vakarą Suomijos aukščiausioje ledo ritulio lygoje („Liiga“) 34-erių Tamperės „Ilves“ vartininkas Mantas Armalis surengė įspūdingą pasirodymą ir rungtynėse prieš „Pelicans“ ekipą pelnė įvartį.

Mantas Armalis („Ilves“ nuotr.) | Komandos nuotr.

Trečiadienio vakarą Suomijos aukščiausioje ledo ritulio lygoje („Liiga“) 34-erių Tamperės „Ilves“ vartininkas Mantas Armalis surengė įspūdingą pasirodymą ir rungtynėse prieš „Pelicans“ ekipą pelnė įvartį.

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Šis epizodas užfiksuotas, kai „Pelicans“ komanda, siekdama sušvelninti rezultatą, nusprendė pakeisti savo vartininką šeštuoju aikštės žaidėju. Toks varžovų bandymas baigėsi skaudžiai – M. Armalis perėmė ritulį ir iš savo gynybos zonos pasiuntė jį tiesiai į tuščius Lahti miesto komandos vartus. Ritulys tiksliai pasiekė tinklą, o „Ilves“ vartų sargas galėjo džiaugtis vartininkams ypač neįprastu tiksliu smūgiu.

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Šis išskirtinis M. Armalio pasirodymas vainikavo ir taip stulbinančią jo sezono pradžią. Antrąjį sezoną Tamperės klube žaidžiantis lietuvis šiuo metu yra neabejotinai geriausias „Liiga“ pirmenybių vartininkas.

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Iki šiol jis sužaidė 14 rungtynių, per kurias net šešis kartus nepraleido nė vieno įvarčio ir išlaikė „sausius“ vartus. Vartininko atremtų metimų procentas siekia net 95,14 proc., o vidutiniškai per mačą praleidžiamų įvarčių vidurkis tėra vos 1,14. Dabar prie visų įspūdingų šio sezono pasiekimų M. Armalis gali pridėti ir itin retą ledo ritulio vartininkui įrašą statistikos protokole – pelnytą įvartį.

Prieš M. Armaliui pelnant įvartį, „Ilves“ pirmavo 3:1, o galiausiai šventė pergalę rezultatu 4:1.

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