Renovuotame Vilniaus manieže įvyko pirmosios varžybos – krito rekordai

Dėl karantino ribojant dalyvių skaičių lengvaatlečiai jėgas išbandė tik keturiose rungtyse – tiek vyrai, tiek moterys varžėsi 60 m bėgime, vyko vyrų 800 m bėgimas bei moterų šuoliai į tolį. Ne mažesnį kaip KSM (kandidato į sporto meistrus) rezultatą pasiekę prizininkai išsidalijo beveik 2 tūkst. eurų prizinį fondą.

Moterų šuolių į tolį rungtyje triumfavo Tokijo olimpinėms žaidynėms besiruošianti trišuolininkė Diana Zagainova. Sportininkė nušoko 6,12 m bei pasiekė asmeninį rekordą. Antrą vietą užėmusią Vaida Padimanskaitę ji aplenkė vos vienu centimetru, o trečią vietą iškovojo Luka Garšvaitė (6,03 m).

„Labai mėgstu dalyvauti namuose, ypač Vilniuje ant šios dangos. Vilniaus ir Klaipėdos maniežų danga Lietuvoje yra geriausia, tad skraidžiau tiek Lietuvos čempionate, tiek čia. Nežiūrint į tai, kad šiandien šokinėjau į tolį, sekėsi visai neblogai“, – sakė D.Zagainova.

Sportininkė džiaugėsi galimybe pasitikrinti jėgas prieš Europos uždarų patalpų čempionatą, kuris vyks kitą savaitę Lenkijoje.

„Tokioje man neįprastoje rungtyje dalyvavau tik dėl to, kad trūksta varžybų, o man reikia praktikos įsibėgėjant. Kadangi trišuolio varžybų nėra, su treneriu sutarėme, kad nepraleisiu treniruočių, šiose varžybose akcentuosime trišuolio įsibėgėjimą, bet šoksiu į tolį. Tą ir padariau“, – paaiškino D.Zagainova.

Geriausią Lietuvos sezono rezultatą užfiksavo ir asmeninį rekordą pakartojo 60 m bėgime triumfavęs Gediminas Truskauskas. Vilniaus „Cosma“ sporto klubo sprinteris nuotolį įveikę per 6,77 sek. bei 0,11 sek. aplenkė Ugnių Savicką, 0,14 sek. – Giedrių Rupeiką.

Sportininkas kitą savaitę taip pat dalyvaus Torunėje (Lenkija) vyksiančiame Europos uždarų patalpų čempionate.

„Viskas labai puikiai. Čia treniruojamės, tad varžybos namie. Psichologiškai daug lengviau, nes šiame manieže praleidžiame kiekvieną dieną, esu pripratęs prie dangos. Viskas puikiai, tikslas buvo šį sezoną pasiekti asmeninį rekordą. Kadangi tikslas įvykdytas, norisi dar geriau – visos viltys į Europos čempionatą“, – komentavo G.Truskauskas.

REKLAMA

Moterų 60 m rungtyje pirmą poziciją nuo trečiosios skyrė vos 0,03 sekundės. Varžybose triumfavo Akvilė Andriukaitytė (7,49 sek.), aplenkusi Evą Misiūnaitę (7,52 sek.) ir Karoliną Deliautaitę (7,52 sek.). Puikūs rezultatai užfiksuoti ir vyrų 800 m bėgime – Eduardas Rimas Survilas pasiekė Lietuvos maniežuose seniai regėtą laiką, distanciją įveikęs per 1 min. 51,91 sek.

Antrą vietą iškovojo Arnas Gabrėnas (1 min. 54,85 sek.), trečią – Rokas Ašmena (1 min. 56,48 sek.). Visi trys sportininkai, kuriuo treniruoja Jonas Žakaitis, pagerino asmeninius rekordus.

„Tikslas buvo reabilituotis po gana nesėkmingo starto Lietuvos čempionate. Norėjau psichologiškai gerai subėgti ir parodyti, ką galiu savo manieže. Esu labai patenkintas ir tikrai džiaugiuosi, kad Lietuvos manieže pavyko išbėgti iš 1 min. 52 sek. Tai pozityviai nuteikia prieš vasarą. Patinka Vilniaus maniežo danga, vidus daug jaukesnis, tad maloniau tiek treniruotis, tiek bėgti varžybose. Labai džiaugiuosi, kad Vilnius pagaliau turi maniežą, kurio taip laukėme“, – džiaugėsi E.Survilas.

2017 metais pasaulio jaunių čempionate bėgikas pateko į finalą ir jame užėmė 7 vietą. Vėliau bėgiko progresą pristabdė traumos, tačiau šią žiemą po ilgos pertraukos jam pavyko pagerinti asmeninį rekordą.

„Psichologiškai nebuvo lengva grįžti po pertraukos ir tokios gana sunkios traumos. Užtrukau gal metus, kol ją pilnai išsigydžiau. Buvo nelengva, bet judu tinkama linkme, su kiekvienomis varžybomis vis stiprėju. Dar reikia padirbti su psichologija. Žinau, kad iš manęs daug tikimasi, o kartais tai išmuša, bet tikiu, kad viskas ateis su laiku“, – teigė E.Survilas.

„Cosma“ taurės varžybos yra priskiriamos aukšto meistriškumo varžybų kategorijai (įtrauktos į patvirtintą LLAF varžybų kalendorių), jose buvo laikomasi visų Lietuvos Respublikos Vyriausybės sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimų. Be to, renginys vykdytas be žiūrovų, buvo ribojamas dalyvių skaičius.

Birželio 29 dieną vyksiančioms tarptautinėms Vilniaus sporto klubo „Cosma“ vasaros taurės varžyboms suteikta aukščiausia „World Athletics“ kategorija Lietuvoje po šalies čempionato: jose bus galima vykdyti normatyvus į Tokijo olimpines žaidynes bei pelnyti reitingo taškus.