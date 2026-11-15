„Real“ susigrąžino aukštaūgį iš Badalonos klubo

Ispanijos klubas oficialiai pranešė, kad į komandą grįžta Eli Ndiaye, kuris buvo paskolintas Badalonos „Joventut“ komandai.
22 metų 204 cm ūgio puolėjas Ispanijos čempionate per 21 minutę pelnė po 8 taškus, atkovojo po 4 kamuolius ir rinko 9,4 naudingumo balo.
FIBA Čempionų lygoje E.Ndiaye per 16 minučių rinko 5,3 taško, atkovojo po 4 kamuolius ir rinko po 8 naudingumo balus.
Aukštaūgis nuo paauglystės priklausė Madrido klubo sistemai, o pirmųjų savo šansų pagrindinėje komandoje sulaukė dar 2022 metais.
Praėjusiame sezone E.Ndiaye buvo sudaręs kontraktą su Atlantos „Hawks“ klubu, tačiau šanso sulaukė tik Plėtojimosi lygoje.
Vasarą aukštaūgis sudarė naują dvejų metų kontraktą su Madrido klubu, tačiau buvo paskolintas „Joventut“.
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