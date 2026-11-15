Į rikiuotę grįžęs Th.Walkupas dalijo rezultatyvius perdavimus

Į rikiuotę po Dubajaus klube sugrįžo Thomasas Walkupas, kuris per 17 minučių pelnė tašką (0/1 dvit., 0/2 trit., 1/2 baud.), atkovojo kamuolį, atliko 9 rezultatyvius perdavimus ir surinko 4 naudingumo balus.
Pastarąjį kartą Eurolygoje gynėjas rungtyniavo spalio 15 dieną.
Nugalėtojams Jaronas Blossomgame’as įmetė 13 taškų, Elie Okobo ir Filipas Petruševas surinko po 12.
Pralaimėjusiems Luka Cerovina (2/2 trit.) ir Daliboras Iličius pelnė po 12 taškų.
Eurolygoje Dubajaus klubas namie žais su Stambulo „Anadolu Efes“ komanda.
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