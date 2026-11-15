Po traumos atsigavęs Martynas Sajus sezoną baigs Turkijos „Bursaspor“ klube

Krepsinis.net šaltiniai praneša, kad 30-metis centras sudarė sutartį iki sezono pabaigos su Bursos „Bursaspor“.
Šį sezoną tik Turkijos lygoje rungtyniaujantis klubas sunkiai pradėjo sezoną ir po 7 turų yra iškovojęs vienintelę pergalę.
208 cm ūgio centras vasarą buvo pratęsęs kontraktą su Izmiro „Aliaga Petkim“, bet susitarimus buvo nutrauktas dėl užtrukusios lietuvio reabilitacijos po Achilo sausgyslės operacijos.
Krepsinis.net žiniomis, M.Sajus taip pat buvo sulaukęs Panevėžio „Lietkabelio“ ir Klaipėdos „Neptūno“ pasiūlymų.
Turkijos lygoje pernai vidurio puolėjas per 20 minučių pelnė 9,5 taško, atkovojo 4,7 kamuolio ir rinko 12,9 naudingumo balo.
FIBA Europos taurės statistika – 11,4 taško, 4,1 atkovoto kamuolio, 1,6 perdavimo ir 14 naudingumo balų per 22 minutes.
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