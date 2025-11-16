„Real“ krepšininkai nugalėjo Normanto atstovaujamą „Surne“

Trečiajame kėlinyje svečiai dar pirmavo 58:50, bet „Real“ mačą užbaigė atkarpa 32:12.
M.Normantas Bilbao komandai per 19 minučių surinko 6 taškus (0/2 dvit., 1/3 trit., 3/5 baud.), 3 atkovotus kamuolius, klaidą ir 1 naudingumo balą.
Nugalėtojams 17 taškų pelnė Theo Maledonas, 15 pridėjo Mario Hezonja. Bilbao klubui Melwinas Pantzaras įmetė 14 taškų.
Ketvirtadienį Madride lankysis Kauno „Žalgiris“.
