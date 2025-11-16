 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Real“ krepšininkai nugalėjo Normanto atstovaujamą „Surne“

2025-11-16 20:04 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-16 20:04

Madrido „Real“ (6/1) Ispanijos lygos mače namie 82:70 (23:16, 16:27, 24:19, 19:8) nugalėjo Margirio Normanto atstovaujamą Bilbao „Surne“ (3/4).

Madridiečiai apgynė namų sienas

Madrido „Real“ (6/1) Ispanijos lygos mače namie 82:70 (23:16, 16:27, 24:19, 19:8) nugalėjo Margirio Normanto atstovaujamą Bilbao „Surne“ (3/4).

REKLAMA
0

Trečiajame kėlinyje svečiai dar pirmavo 58:50, bet „Real“ mačą užbaigė atkarpa 32:12.

M.Normantas Bilbao komandai per 19 minučių surinko 6 taškus (0/2 dvit., 1/3 trit., 3/5 baud.), 3 atkovotus kamuolius, klaidą ir 1 naudingumo balą.

Nugalėtojams 17 taškų pelnė Theo Maledonas, 15 pridėjo Mario Hezonja. Bilbao klubui Melwinas Pantzaras įmetė 14 taškų.

Ketvirtadienį Madride lankysis Kauno „Žalgiris“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų