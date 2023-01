„Real“ dėlioja ateities planus: jau ieško pamainos Benzema ir Modričiui

Jau yra aišku, kad „Real“ pratęs sutartį su K.Benzema dar vienam sezonui, tačiau klubas nori, kad atsirastų naujas pagrindinis puolėjas. Šią žiemą klubas klausimo nespręs, nes rinkoje nėra puolėjų, sugebančių žaisti geriau už K.Benzemą. „Real“ vadovybę kiek nuvilia faktas, kad sezono pradžioje K.Benzema neišsivaduoja iš traumų. Taip pat „Real“ jaudinasi dėl puolėjo suprastėjusios statistikos – jei praėjusiame sezone jis įmušė 44 įvarčius per 46 rungtynes ir gaišo po 70 minučių įvarčiui, tai šį sezoną jis turi 12 įvarčių per 19 rungtynių ir 134 minučių rodiklį. Be to, pernai jis atliko 15 rezultatyvių perdavimų, šių metų sąskaitoje – kol kas tik vieną.

L.Modričius, kuriam rugsėjį sueis 38-i, jau negali žaisti visų rungtynių – būtina stebėti, kaip kūnas priima krūvį. Po pasaulio taurės saugas vis dar negali sugrįžti į tinkamą sportinę formą.

Jei „Real“ sugebės pasirašyti sutartį su Jude'u Bellinghamu kitą vasarą, L.Modričiui liks antraplanis vaidmuo. Skelbiama, kad „Real“ jau bendravo su J.Bellinghamo atstovais, tačiau derybos su Dortmundo „Borussia“ neprasidėjo. Jei „Real“ pavyks, kitą sezoną saugų linijos jėga taps Aurelienas Tchouameni, J.Bellinghamas ir Toni Kroosas.

Be to, ispanai mano, kad reikia sustiprinti tiek dešinį, tiek kairį gynybos flangą. Carlo Ancelotti vis dar nėra įsitikinęs, ar jį tenkina Ferlando Mendy žaidimas kairiajame flange. Praėjusią vasarą „Real“ norėjo parduoti žaidėją, tačiau nesulaukė pasiūlymų. Alternatyvos? Nacho, Davidas Alaba, Antonio Rudigeris. Visi šie žaidėjai, atrodytų, tinka, tačiau labiausiai C.Ancelotti šioje pozicijoje norėtų matyti Miuncheno „Bayern“ gynėją Alphonso Daviesą. „Real“ tikėjosi teikti pasiūlymą dėl jo 2024-aisiais, tačiau, gali būti, teks paskubėti.