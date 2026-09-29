Raseiniuose karūnuota stipriausia Lietuvos moteris

Trečius metus iš eilės stipriausia Lietuvos moterimi tapo Lilija Venciūtė-Šeštokė. Sportininkė ne tik apgynė titulą, bet ir pagerino du savo asmeninius rezultatus – naščio nešimo bei maišo mėtymo rungtyse.
Tuo metu Lietuvos galiūnų komandiniame čempionate triumfavo Donato Maskolaičio ir Modesto Struckaus ekipa. Ji užėmė pirmąją vietą. Antrąją vietą iškovojo komanda, kurioje kartu su Tomu Šliupu varžėsi Gintaras Šaulys.
Iš viso čempionate dalyvavo keturios komandos.
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