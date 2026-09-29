Lenkijos tinklininkai apgynė Europos čempionų titulą, Suomijai – istoriniai bronzos medaliai

Finalas „Unipol Forum“ arenoje, kur susirinko 11 118 žiūrovų, prasidėjo įspūdinga drama. Pirmasis setas baigėsi 31:29 Lenkijos naudai. Antrajame sete lenkai įgijo solidesnį pranašumą, tačiau Prancūzija trečiojo seto pabaigoje sugebėjo sugrįžti į rungtynes. Vis dėlto ketvirtajame sete Lenkija vėl perėmė iniciatyvą ir užtikrintai užbaigė finalą.
Lenkijos rinktinėje rezultatyviausias buvo Bartlomiejas Boladzas, pelnęs 16 taškų. Po 13 taškų surinko Wilfredo Leonas ir Tomaszas Fornalis. Prancūzijos komandos gretose išsiskyrė Mathisas Henno (20 tšk.) ir Theo Faure (18 tšk.).
Europos čempionato MVP antrą kartą iš eilės pripažintas W. Leonas. Per visą turnyrą Lenkijos rinktinės žaidėjas surinko 73 taškus.
„Šis laimėjimas reiškia labai daug. Su rinktine praleidome penkis labai sunkius mėnesius. Už šio medalio slypi daug darbo, pasiaukojimo ir žmonių, kurie mus palaikė“, – po triumfo sakė W. Leonas.
Suomijai – istorinė bronza
Tikra čempionato sensacija tapo Suomijos rinktinė. Ji mače dėl trečiosios vietos 3:0 (25:23, 25:20, 29:27) nugalėjo Slovėniją ir pirmą kartą šalies istorijoje iškovojo Europos čempionato medalius.
Suomius į pergalę vedė Nooa Marttila, pelnęs 19 taškų, jo brolis Luka Marttila pridėjo 17, o Veikka Lindqvistas – 12 taškų.
„Mes norėjome kažką pasiekti, bet tokio rezultato nesitikėjome. Norėjome palikti savo pėdsaką – ir mums tai pavyko su kaupu“, – po istorinės pergalės sakė Suomijos rinktinės žaidėjas Santeri Valimaa.
Į geriausių turnyro žaidėjų komandą pateko net keturi Lenkijos rinktinė tinklininkai: W. Leonas, B. Lemanskis, Jakubas Popiwczakas ir Szymonas Jakybiszakas, taip pat – prancūzai Antoine‘as Brizardas ir T. Faure bei suomis Nooa Marttila.
Šiose Europos tinklinio pirmenybėse buvo ir lietuviškas akcentas – grupės etapo rungtynėse Suomijoje dirbo Lietuvos teisėjas Sergejus Rodinas.
Italai sensacingai liko už finalo ketverto
Dar prieš finalines kovas čempionate įvyko didžiausia staigmena. Šeimininkė ir pasaulio čempionė Italija ketvirtfinalyje po dramatiškos penkių setų kovos 2:3 (25:21, 26:28, 16:25, 25:20, 13:15) nusileido Suomijai ir nepateko į finalo ketvertą.
Suomiai lemiamame sete atsiliko 8:11, tačiau sugebėjo atsitiesti ir 15:13 užbaigė vieną įspūdingiausių turnyro rungtynių. Joonas Jokela pelnė net 28 taškus, o Luka Marttila pridėjo 22.
„Laimėti prieš pasaulio čempionus Italijoje – kažkas neįtikėtino. Žinojome, kad turime galimybę, tačiau taip įvykdyti savo planą buvo tarsi vienas iš šimto“, – po pergalės sakė Suomijos komandos puolėjas Joonas Jokela.
Lenkijos rinktinės triumfas taip pat garantavo jai vietą 2028 metų Los Andželo olimpinėse žaidynėse, o Lenkija, Prancūzija, Suomija ir Slovėnija užsitikrino vietas 2027 metų pasaulio čempionate.
Iš viso Europos vyrų tinklinio čempionate žaidė 24 rinktinės. Grupių kovos vyko keturiose šalyse: Italijoje, Bulgarijoje, Suomijoje ir Rumunijoje.
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