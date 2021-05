Rankinio lygos pusfinaliuose – Alytaus ir Vilniaus klubų pergalės

„Dragūnas“ suklupo namuose

Nors „Dragūnas“ užtikrintai vedė į priekį didžiąją kėlinio dalį, Alytaus rankininkai pamažu artėjo tol, kol išlygino rezultatą (3:1, 7:4, 9:5, 11:9, 12:12). Aikštelės šeimininkai dar kartą išsiveržė ir dzūkai juos dar kartą pavijo (14:12, 14:14). Taip pirmasis kėlinys ir baigėsi.

Antrajame kėlinį rungtynių ritmą diktavo jau Alytaus komanda. Nors viso kėlinio metu „Dragūnas“ ir buvo pavijęs priešininkus, tačiau persverti rezultato savo pusėn jau nebepavyko (17:15, 19:19. 23:21, 24:22, 26:25, 28:27). Nors kėlinio pabaigoje dragūniečiai bandė išsaugoti viltį laimėti, tačiau iššvaistė progas ir „Varsa-Stronglasas“ laimėjo rezultatu 28:27.

„Tikėjomės sunkios kovos. Žinome, kad „Dragūnas“ yra vedančioji Lietuvos komanda, tad buvome nusiteikę kovai. Jų komandos keturi žaidėjai atstovavo Lietuvos rankinio rinktinei. Vyrai tikrai atidavė visas jėgas, dėl to manome, kad jie galėjo pritrūkti jėgų ir mums reikėjo atsilaikyti iki galo. Fortūna šįkart buvo mūsų pusėje. Mūsų komandos braižas yra paremtas gynyba. Šįkart tai pavyko. Taip pat turiu pripažinti, kad ir klaidų nedaug padarėme, tai irgi padėjo. Neatlikome nė vienos greitos atakos. Kaip ir sakiau, manau, kad daug čia lėmė rinktinės etapas ir svarbi Lietuvai pergalė“, - rungtynių eigą ir komandų pasirengimą apžvelgė „Varsos-Stronglaso“ žaidėjas Rokas Lastauskas.

„Visos didžiausios prieš rungtynės įvardintos baimės išsipildė ir nė vienas žaidėjas to nesugebėjo paneigti. Baimės dėl to, kad vieni užsikrėtė koronavirusu ir nesitreniravo, kiti žaidė pirmoje lygoje ir vėl nesitreniravome kartu, rinktinės žaidėjų „sugrąžinimui“ turėjome vos tris dienas. Aš visada sakau, kad reikia sugrįžti iš rinktinės, ne visi tai sugebėjo. Ypač nesugrįžo Lukas Juškėnas, ne visiškai sveikas buvo ir Gabrielius Virbauskas. Ta graži pradžia buvo ne dėl mūsų gero žaidimo, o dėl prastesnio priešininkų pataikymo. Kai priešininkas pradėjo pataikyti, mes nebeturėjome ką pasiūlyti. Mes toliau stovėjome pasyvioje gynyboje, mes nepasitikome ir nebaudavome žaidėjų, jie paprasčiausiai pataikė, o vartai negelbėjo. Buvome per lėti ir reikia aiškiai pasakyti - priešininkai šiandien labiau norėjo laimėti nei mes. Tai matėsi plika akimi ir dėl to labai gaila, nes tai gali būti labai didelė bėda. Tikėkimės, niekas dar neprarasta“, - kritiškai komandos pasirengimą ir žaidimą įvertino Klaipėdos „Dragūno“ treneris Artūras Juškėnas.

Klaipėdos „Dragūnas“: Deividas Virbauskas - 5, Benas Butkus, Laurynas Simonavičius ir Mykolas Lapiniauskas - po 4, Lukas Juškėnas - 3, Rokas Palskys ir Gytis Šmantauskas - po 2, Ignas Savičius, Gabrielius Virbauskas ir Gintaras Cibulskis - po 1.

Alytaus „Varsa-Stronglasas“: Vilius Juozaitis - 11, Žygimantas Micevičius - 6, Remigijus Čepulis ir Tautvydas Petrušauskas - po 3, Rokas Lastauskas ir Gintautas Adamkevičius - po 2, Šarūnas Krisiulevičius - 1.

„Šviesa“ žingsniu arčiau finalo

Vilniuje aikštelės šeimininkai nuo pačių pirmųjų minučių ir be didesnių intrigų diktavo žaidimo ritmą (3:2, 5:5, 8:6, 10:8). Pirmąjį kėlinį „Šviesa“ užbaigė pirmaudama rezultatu 12:9.

Šios persvaros aikštelės šeimininkams neužteko, ir antrąjį kėlinį jie pradėjo sparčiai toldami nuo „Granito-Kario“ rankininkų (16:11, 19:13, 21:14). Šią 6-8 įvarčių persvarą „Šviesos“ rankininkams pavyko išlaikyti iki rungtynių pabaigos. Žingsniu prie finalo „Šviesa“ priartėjo rungtynes laimėdami rezultatu 31:24.

„Pirmame kėlinyje padarėme daug kvailų klaidų, į užribį mėtėme kamuolius, darėme klaidų gynyboje. Po pirmojo kėlinio pasitarėme, kad reikia „išimti“ kvailas klaidas ir antrame kėlinyje tai pavyko. Nors nebuvo sunku, bet čia tik pirmos rungtynės, tai tėra tik pusė darbo. Akcentavome lyderių Armino Stankūno ir Tado Bučinsko stabdymą. Dar planavome neleisti užsivesti jų vartininkui Lukui Gurskiui. Pirmame kėlinyje tai nepavyko, tačiau antrame jau sekėsi neblogai. Šeštadienį, manau, bus sunkiau, jie tikrai nėra pasiduodanti komanda - jų toks charakteris“, - teigė VHC „Šviesa“ žaidėjas Šarūnas Ugianskis.

„Ko trūko? Man atrodo, kad įvarčių. Pirmą kėlinį baigėme su devyniais įvarčiais, o progų turėjome labai daug, net antrame kėlinyje turėjome progų, bet jų neišnaudojome. Akcentavome gynybą, bet po antrojo kėlinio dešimties minučių paleidome priešininkus ir turime tokį rezultatą. Šeštadienį kursime kovą, gerą kovą. Mums tai lemiamos rungtynės, neturime ko prarasti, jei pralaimime, jau viskas, jei laimime, grįžtame į Vilnių“, - trumpai ir aiškiai žaidimą ir tikslus įvardino Kauno „Granito-Kario“ vartininkas Lukas Gurskis.

Vilniaus VHC „Šviesa": Karolis Antanavičius - 7, Skirmantas Plėta - 6, Šarūnas Ugianskis ir Laurynas Palevičius - po 5, Valdas Drabavičius - 4, Tadas Rasakevičius, Taurintas Markiavičius, Eimantas Sinkevičius ir Artūras Švilpa - po 1.

Kauno „Granitas-Karys“: Tadas Bučinskas - 7, Arminas Stankūnas - 6, Aurimas Balčiūnas - 5, Andrius Montvilas - 2, Mantas Sturonas, Pijus Eiva, Marius Kairys ir Karolis Grigas - po 1.

Atsakomosios pusfinalio kovos vyks jau šeštadienį - Alytuje „Varsa-Stronglasas“ priims Klaipėdos „Dragūną“,o Kaune „Granitas-Karys“ susigrums su VHC „Šviesa“.