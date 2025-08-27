Ralis Kroatijoje: dalyviai įpusėjo maratoną, iššūkių netrūksta kasdien

Finišavęs Antanas Kanopkinas pasakojo, kad šiandien jam buvo prasto susikaupimo diena: „Man šiandien yra išsiblaškymo ir nesusikaupimo diena. Bendras dienos vaizdas toks, kad atidėjo šiek tiek startą, skauda akis, neveikia navigacija. Visa tai išblaškė ir pridariau klaidų pradžioje, kurias paskui bandžiau atgroti. Nežinau ar pavyko, nes rezultatai šių dviejų dienų bus tik rytoj. Tačiau, nepaisant klaidų, viskas iš esmės yra gerai.“
Adomas Gančierius finišavęs džiaugėsi sutrumpintu greičio ruožu, nes tai sumažino pažeidimų ar gedimų riziką: „Man šiandien tikrai gerai važiavosi. Ryte buvau truputį išsiblaškęs, bet tik startavus pavyko labai greitai susikoncentruoti. Per dieną turėjau daug lenkimų, kai kurie nenorėjo praleisti, tai teko lenkti rizikuojant.
Vėl nesutapo metrai, tad vienoje vietoje buvau, kaip ir daugelis, šiek tiek nuklydęs. Apibendrinant dieną – labai gera: keturratis važiuoja puikiai, aš, nors saulė kaitina stipriai, taip pat nepavargęs.“
Šios dienos ir ketvirtadienio rezultatai bus aiškūs tik rytoj, mat šių dviejų dienų važiavimai sudaro vieną maratoninį greičio ruožą. Tai taip pat reiškia, kad po šiandien įveiktų kilometrų sportininkai prie technikos turėjo valandą laiko smulkiems remontams be mechanikų pagalbos – po jos keturračiai nakčiai priparkuoti uždarame parke.
Rytoj sportininkų laukia ankstyvas rytas – jau pusę šešių ryto startuoja pirmieji sportininkai. Taip pat, ketvirtadienį ralio dalyviai aplankys Bosniją ir viso turės įveikti net 480 kilometrų.
