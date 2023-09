Rado, kuo pakeisti išvykusį Motiejūną: „Žalgirio“ arena turi naują vadovą

Ji pakeitė daugiau nei šešerius metus dirbusį Paulių Motiejūną, Registrų centrui pranešė bendrovė.

R. Krušinskienė iki tol dirbo pasaulinėje analitikos ir duomenų įmonėje „TransUnion“ – ketverius metus kaip vyresnioji informacinių technologijų (IT) operacijų vadovė, trejus – kaip IT grupės platformos operacijų vadovė. 2019 metais ji taip pat dirbo FIBA vietos IT vadove „World Cup“ renginyje Kinijoje, o 2022 – FIBA „EuroBasket“ renginyje Gruzijoje.

Iki liepos buvęs „Žalgirio“ krepšinio klubo direktoriumi ir prieš 3 mėnesius Eurolygos generaliniu direktoriumi tapęs P. Motiejūnas iš pareigų „Kauno arenoje“ atsistatydino rugpjūčio 31 dieną.