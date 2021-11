Krepšininkas nedvejodamas sutiko su kvietimu bei ruošiasi debiutui su rinktinės markšinėliais jau penktadienį mače su Bulgarija.

Vilniaus krepšinio sistemoje augęs M. Normantas kantriai laukė savo šanso ne vienerius metus. Prieš keletą metų sezoną praleido Kėdainiuose, o 2019 m. persikėlė į Panevėžio „Lietkabalį“, kur tapo vienu iš komandos lyderių.

Aukštas, gerai sudėtas, kibus žaidėjas neliko nepastebėtas ir Giedrius Žibėnas panoro susigrąžinti M. Normantą į Vilnių.

Per keletą sezonų akivaizdžiai patobulėjęs M. Normantas solidžią statistiką demonstruoja ir Vilniuje, kur „Ryto“ klube šiemet LKL čempionate per mačą vidutiniškai pelno po 9 taškus ir atlieka 2,8 rezultatyvaus perdavimo,o FIBA Čempionų lygoje per rungtynes renka dar daugiau – 13,8 taško, atlieka 1,7 rez. perdavimo ir perima po du kamuolius per susitikimą.

Rinktinės debiutantas nacionalinėje komandoje turi ir į ką atsiremti. Sudėtyje yra keli bendraklubiai (Mindaugas Girdžiūnas, Arnas Butkevičius), trenerių štabe yra ir vilniečių klubo strategas G. Žibėnas.

„Tikrai padeda, kai yra tavo bendraklubių ir rinktinėje. Paprasčiausiai kartais suprasti viską, padeda, palaiko. Sukuria iškart tokia gerą atmosferą“, – sako M. Normantas.

Pasak paties krepšininko, malonu buvo sulaukti K. Makkvyčio kvietimo prisijungti prie komandos

„Malonu, kad kviečia. Norisi atvykti, padėti, jauti, kad treneris tave įvertina ir tas įdedamas tavo paties darbas atsiperka. Apskritai tokia bendra motyvacija dėl to didėja tik labiau stengtis“, – teigė krepšininkas.

Rinktinė į stovyklą Klaipėdoje susirinko pirmadienį, o jau šiandien, penktadienį, žais su bulgarais.

„Turėjome tokias tris pilnas žaidybines kontaktines treniruotes daugmaž, bandome kažką šlifuoti, nagrinėti varžovus. Tuo, aišku, viskas sunkiau, kad čia ne klubas, kur gali šlifuoti daug dalykų ilgiau, čia reikia staigiai priimti sprendimus, įsikirsti, suprasti esminius dalykus“, – pasakojo M. Normantas.

Geriausias karjeros krepšinis

M. Normanto karjera kyla į viršų, tačiau, kaip tikina pats, lubos tikrai dar nepasiektos. Krepšininkas šiuo metu žaidžia bene geriausią savo karjeros krepšinį, bet sustoti nežada.

„Sakyčiau, kad priaugau iki to, kur esu dabar. Bet nejaučiu, kad jau dabar atsimušiau į savo žaidimo lubas. Tokios patirtys tik dar labiau motyvuoja, norisi judėti pirmyn, daugiau dirbti. Mano tokia karjera, kad viskas buvo po mažą žingsnį, niekada neplanavau per toli į priekį“, – mintimis dalijosi M. Normantas.

Lietuvos rinktinės trenerių štabe be K. Maksvyčio ir jau minėto G. Žibėno yra ir dar vienas puikiai pažįstamas veidas – Kęstutis Kemzūra. Treniruočių metu šalia komandos patarimus žaidėjams dalina ir legendinis krepšininkas, šiuo metu rinktinės vadovo pareigas užimantis Valdemaras Chomičius.

„Turiu iš ko pasimokyti, – šypsosi M. Normantas. – Iš tokių patyrusių vilkų vienas malonumas semtis žinių ir mokytis. Būtų kvaila jų neklausyti. Man, kaip vis vien dar gana jaunam žaidėjui tai čia super variantas. Kiekviena ta treniruotė atneša vis kažkokią naują detalę, man tik pasiimti reikia“.

Gynėjas „Ryto“ klube yra vienas kertinių žaidėjų, bet koks vaidmuo jam nusimato Lietuvos rinktinėje?

„Konkrečiai apie tai su treneriu nekalbėjomė. Aš tiesiog noriu padėti rinktinei, mano vaidmuo nebus kažkuo išskirtinis. Svarbiausia laimėti abu susitikimus“, – užbaigė krepšininkas.

Susitikimas su bulgarais penktadienį, lapkričio 26 d., prasidės, 19.30 val. O su čekais pirmadienį mačas prasidės 18 val.