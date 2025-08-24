Prologas Kroatijoje įveiktas: „CFMOTO Thunder Racing Team“ sportininkai patenkinti rezultatu

Prologo greičio ruožas vykęs sekmadienį, kaip įprasta, buvo trumpesnis nei lenktyniniai etapai ir skirtas dalyviams geriau susipažinti su tuo, kokia danga laukia ateinančias penkias dienas bei nuspręsti pirmosios dienos startines pozicijas. Antanas Kanopkinas, jau ne pirmą kartą startuojantis čia, sako, kad klaidų išvengti nepavyko, tačiau rezultatu yra visiškai patenkintas: „Pirmoji darbinė diena praėjo. Prologas buvo ganėtinai ilgas – seniai teko tokiame važiuoti. Kita vertus ar prologas, ar lenktynių diena, didelio skirtumo nėra, nes vis tiek reikia spausti. Šiandien prisiminiau kas yra Kroatija – čia mišrainė tarp trialo ir greito važiavimo ir tai turi labai daug savo žavesio.
Taip pat, čia esmė susikoncentruoti ir sekti kiekvieną posūkį, nes čia pridaryti klaidų labai lengva, ko ir pridarė daugelis dalyvių, tame tarpe ir aš. Vienoje labai sudėtingoje vietoje praradau daug laiko, bet esu TOP10 bendroje įskaitoje, rytoj startuosiu priekyje ir tai mane labai tenkina.“
Po kurio laiko į tarptautines varžybas grįžęs Adomas Gančierius sako, kad jam tai pirmasis startas „Dinaric“ ralyje, bet pirmąją dieną gavo tai, ko ir tikėjosi: „Matosi, kad šiame ralyje bus siauresni, daugiau enduro tipo, keliukai. 54 kilometrai pirmąją dieną ir pradžioje tikrai jaučiau šiokį tokį jaudulį, ypač grįžus po ilgos pertraukos. Jau 16 kilometre pavijau du prieš mane startavusius dalyvius. Pavyko sunkesnėse navigacinėse vietose gerai išspręsti problemas ir nesugaišti tiek daug laiko, kiek kiti. Aišku, galima buvo ir geriau, bet galutiniame rezultate bendroje įskaitoje esu penktas – tai labai geras rezultatas jau vien todėl, kad rytoj nereikės atidarinėti trasos.“
Keturračių įskaitoje A. Kanopkinas fiksavo trečią, o A. Gančierius antrą greičiausią laiką. Rytoj visi sportininkai startuos pagal vietas bendroje įskaitoje ir preliminariais rezultatais „CFMOTO Thunder Racing Team“ pilotai atitinkamai užima dešimtą ir penktą pozicijas. Pirmadienį sportininkų laukia pirmasis sportinis greičio ruožas.
