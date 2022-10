Primirštos istorijos: 15 lietuvių, kuriems pavyko peržengti NBA slenkstį

REKLAMA

Tačiau ne visiems jiems pavyko susikurti tvirtas karjeras NBA – daugelis sugrįžo į Europą.

Praėjusią savaitę prasidėjusiame naujajame lygos sezona išvysime tik du lietuvius – Naujojo Orleano „Pelicans“ atstovaujantį Joną Valančiūną ir Sakramento „Kings“ žaidžiantį Domantą Sabonį.

Pirmieji lietuvių žingsniai NBA

1987 m. kvietimą gavęs Šarūnas Marčiulionis, savo pasirodymą už Atlanto pradėjo po dviejų metų ir tapo pirmuoju lietuviu NBA žaidėju istorijoje.

Vienas geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkų iš viso už Atlanto praleido aštuonerius metus, kuriems bėgant atstovavo keturioms komandoms: „Golden State Warriors“ (1989–1994 m.), Sietlo „SuperSonics“ (1994-1995 m.), Sakramento „Kings“ (1995-1996 m.), Denverio „Nuggets“, (1996–1997 m.).

Per visą savo karjerą NBA Š. Marčiulionis sužaidė daugiau nei 360 rungtynių reguliariame sezone ir 17 atkrintamųjų rungtynių. Lietuvis buvo vienas pirmųjų europiečių, išsikovojusių reikšmingą žaidimo laiką NBA.

1995 m. į NBA atkeliavio dar viena Lietuvos krepšinio legenda – Arvydas Sabonis. Aukštaūgis Amerikoje praleido septynerius metus, per kuriuos išliko ištikimas vienai komandai – Portlando „Trail Blazers“ (1995-2001 m.; 2002–2003 m .).

Atstovaudamas Portlando komandą lietuvių talentas sužaidė daugiau nei 520 rungtynių įskaitant ir atkrintamąsias. NBA rungtynėse A. Sabonis vidutiniškai pelnydavo 12 taškų, atkovodavo 7,3 kamuolio ir atlikdavo po 2 rezultatyvius perdavimus.

A. Saboniui išvykus į Ameriką, vos po metų NBA rungtyniauti pradėjo Žydrūnas Ilgauskas. „Big Z“ yra kol kas ilgiausiai NBA žaidęs lietuvis, kuris atstovaudamas Klivlando „Cavaliers“ (1996-2010 m.) ir Majamio „Heat“ (2010-2011 m.) sukaupė 15 metų žaidimo NBA patirties.

Per 15 metų Ž. Ilgauskas sužaidė daugiau negu 920 rungtynių įskaitant atkrintamąsias, o per jas vidutiniškai pelnydavo 13 taškų ir atkovodavo 7,3 kamuolio. Per savo karjerą NBA krepšininkas du kartus žaidė NBA didžiajame finale, bet abu sykius jo atstovaujamai komandai žiedų iškovoti nepavyko.

Nuo 2003 m. aštuonerių metų karjerą už Atlanto pradėjo daugiausiai skirtingų NBA komandų marškinėlių Lietuvos istorijoje vilkėjęs Darius Songaila.

Per aštuonerius žaidimo metus jis atstovavo penkioms skirtingoms komandoms: Sakramento „Kings“ (2003-2005 m.), Čikagos „Bulls“ (2005-2006 m.), Vašingtono „Wizards“ (2006-2009 m.), Naujojo Orleano „Hornets“ (2009-2010 m.) ir Filadelfijos „76ers“ (2010-2011 m.). Iš viso sunkusis kraštas NBA sužaidė daugiau nei 500 rungtynių ir nusprendė tęsti karjerą Europoje.

2005-aisiais NBA žaidė daugiausiai lietuvių istorijoje

Daugiausiai lietuvių prie NBA komandų prisijungė 2005-aisiais, kai už Atlanto išvyko keturi Lietuvos krepšininkai. Vienerius metus Klivlando „Cavaliers“. komandoje praleido Martynas Andriuškevičius, kur sužaidė vos šešias rungtynes ir buvo išsiųstas į Čikagos „Bulls“.

Tačiau M. Andriuškevičius ilgai neužsibuvo ir šioje komandoje, nes buvo išsiųstas į dukterinę komandą, kurioje jį sumušė kitas ekipos narys Awvee Storey. Tada lietuvis patyrė smegenų sukrėtimą, jam įtrūko kaukolė ir 2007 m. galutinai baigėsi krepšininko karjera NBA.

Vienas žinomiausių dabartinių lietuvių trenerių Šarūnas Jasikevičius taip pat praleido pora metų žaisdamas NBA. Vilkėdamas Indianos „Pacers“ (2005-2007 m.) marškinėlius Šaras sužaidė daugiau nei 120 rungtynių, kuriose vidutiniškai pelnydavo 6,8 tšk, ir atlikdavo po 3 rezultatyvius perdavimus.

Vėliau 2007m. persikėlė į „Golden State Warriors“ tačiau ten ilgai neužsibuvo ir tais pačiais metais patraukė į Graikiją.

Tais pačiais metais prie NBA lietuvių sąrašo prisijungė Denverio „Nuggets“ (2005-2009 m.) ir Toronto „Raptors“ (2011-2013 m.) rungtyniavęs Linas Kleiza. Per visa karjerą NBA krepšininkas sužaidė daugiau nei 470 rungtynių įskaitant atkrintamąsias, o jų metu vidutiniškai jo statistika siekdavo pelnydavo 8,7 pelnyto taško ir 3,6 atk. kamuolio.

Ketvirtasis NBA naujokas 2005 m. buvo Arvydas Macijauskas, kuris už Atlanto praleido vos vienerius metus vilkėdamas Naujojo Orleano „Hornets“ marškinėlius. Lietuvis sužaidė vos 19 rungtynių ir išvyko į Graikiją.

2005-2006 metų sezone NBA žaidė daugiausiai lietuvių istorijoje. Tuo metu JAV komandas atstovavo septyni Lietuvos krepšininkai: Žydrūnas Ilgauskas, Darius Songaila, Martynas Andriuškevičius, Šarūnas Jasikevičius, Linas Kleiza, Arvydas Macijauskas.

Šiuolaikiniai Lietuvos krepšininkai dažniau renkasi Europą

Po septynerių metų pertraukos į NBA atvyko jaunesnės kartos lietuviai. 2012 metais už Atlanto savo karjerą pradėjo Donatas Motiejūnas ir Jonas Valančiūnas.

Per maždaug penkerius žaidimo NBA metus D. Motiejūnas atstovavo trims komandoms: Hiustono „Rockets“ (2012-2016 m.), Naujojo Orleano „Pelicans“ (2016-2017 m.), San Antonio „Spurs“ (2018-2019 m.). Pastarojoje sužaidė vos tris rungtynes ir išvyko į Kiniją.

Savo karjeros NBA metu aukštaūgis sužaidė daugiau nei 250 rungtynių, per jas vidutiniškai pelnydavo 7,3 taško ir atkovodavo 3,8 kamuolio.

Tuo tarpu kartu su juo į Ameriką atvykęs J. Valančiūnas tęsia savo karjerą NBA iki šiol. Nuo 2012-ųjų vienas geriausių dabartinių Lietuvos krepšininkų pakeitė tris komandas: Toronto „Raptors“ (2012-2019 m.), Memfio „Grizzlies“ (2019-2021 m.), o šiuo metu rungtyniauja Naujojo Orleano „Pelicans“.

J. Valančiūnas NBA demonstruoja stabilų ir solidų žaidimą. Naujajame Orleane jo statistika praėjusiais metais siekia 17 tšk. ir 13 atkovotų kamuolių vidunitiškai per vienerias rungtynes.

O per visą NBA karjerą lietuvio statistiniai rodikliai yra vidutiniški 13,4 tšk. per mačą ir 9,5 atk. kamuolio.

2016-aisiais NBA lietuvių sąrašą papildė dar du garsūs Lietuvos krepšinio veidai. Beveik du sezonus Niujorko „Knicks“ praleidęs Mindaugas Kuzminskas buvo vienas iš jų.

Aukštaūgis Amerikoje sužaidė 69 reguliaraus sezono rungtynes, o 2018 m. išvyko žaisti į Italiją.

Tais pačiais metais karjerą NBA pradėjo iki šiol sėkmingai rungtyniaujantis Domantas Sabonis. Jis vieną sezoną praleido Oklahomos „Thunder“ (2016-2017 m.), vėliau keliems sezonams persikėlė į Indianos „Pacers“ (2017-2022 m.), o šiemet buvo išmainytas į Sakramento „Kings“.

Per savo karjerą aukštaūgis yra sužaidęs daugiau nei 400 rungtynių, per kurias vidutiniškai pelno 14,4 tšk., attkovoja 9,2 kam. ir atlieka 3,6 rez. perdavimo.

Vėliau NBA rungtyniauti pradėjo šiuo metu Kauno „Žalgirį“ atstovaujantis Ignas Brazdeikis. I. Brazdeikis yra žaidęs dvejose komandose: Niujorko „Knicks“ (2019-2021 m.), Orlando „Magic“ (2021-2022 m.)., bet užsitikritni vietos nesugebėjęs gynėjas nusprendė laimę išbandyti Europoje ir šiuo metu žaidžia Kauno „Žalgiryje“.

Krepšininka NBA sužaidė virš 60 rungtynių. Nors turėjo keletą labai gerų mačų Orlande, bet statistiškai jo vidurkis siekė 6,4 tšk. vidutiniškai per vienerias rugntynes.

2020 m. karjerą NBA pradėjo Deividas Sirvydis, kai papildė Detroito „Pistons“, o 2022 m. prisijungė prie Indianos „Pacers“, bet iš jo netrukus buvo atleistas. Krepšininkas yra sužaidęs tik 23 rungtynes, per jas įspūdingų rodiklių nepademonstravo.

Nors pats gynėjas ne sykį yra užsiminęs, kad jo siekis yra NBA, tačiau kol kas lietuvio karjera už Atlanto vėl atsidūrė nežinomybėje.

Paskutinis lietuvis prisijungęs prie NBA buvo Arnoldas Kulboka, kuris vieną sezoną praleido Šarlotės „Hornets“. Krepšininkas sužaidė vos dvejas rungtynes, o sezono pabaigoje persikėlė į Graikiją.