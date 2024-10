Prieš sezono pradžią – sutartis Matui Buzeliui

Skelbiama, kad sutartis yra ilgalaikė, krepšininkas NBA parketą tryps „Engine A“ dizaino sportiniais bateliais.

BREAKING: Reebok has signed Chicago Bulls’ lottery pick Matas Buzelis to a multi-year shoe deal. 📄✍️



The rookie will wear the brand’s upcoming Engine A sneaker as Reebok prepares for a re-launch of its performance basketball category in 2025 and beyond. pic.twitter.com/OO5TICsBzu