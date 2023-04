Prieš bandymą gerinti pasaulio rekordą treniruotis į JAV išvykęs Sorokinas: „Man reikia greičio“

Kovo viduryje į Arizoną išvykęs bėgikas patikslino, kad apie 30 bėgikų iš Europos apsigyveno Flagstaff‘o mieste išnuomotuose namuose. „Nuomojami keturi namai 2 kilometrų spinduliu, – informavo apie savo gyvenimo sąlygas stovykloje A. Sorokinas. – Kiekvieną rytą sportininkai pradeda sporto salėje, kuri tapo mūsų pagrindine susitikimų vieta“.

Daug laiko A. Sorokinas praleidžia su trenerio Tomaszo Lewandowskio vidutinių nuotolių bėgikų komanda.

„40-50 proc. savo treniruočių atlieku su šia komanda, – pasakojo A. Sorokinas. – Greičiai jose visai kitokie, daug pagreitėjimų. Tačiau tai yra svarbi patirtis. Žaviuosi pačių treniruočių struktūra. Ko išmokau? Anksčiau aš nedarydavau tiek daug apšilimo pratimų. Čia sužinojau labai daug apie apšilimą, apie treniruočių struktūrą. Matau, koks gali būti sportininkų greitis, matau, kaip jie atlieka pagreitėjimus... Atsilieku nuo jų, bet džiaugiuosi būdamas to dalimi. Be to, jaunimas, su kuriuo tenka treniruotis suteikia ypatingos energijos. Treniruotėse visada linksma“.

Kita A. Sorokino laiko dalis skiriama savarankiškoms treniruotėms pagal trenerio Sebastiano Bialobrzeskio programą.

Priminsime, kad pasaulio bėgimo rekordininkas rengiasi greičiausioms 100 kilometrų lenktynėms pasaulyje, kurios gegužės 14 d. vyks Vilniuje. 100 kilometrų bėgimo rekordininkas – 6 val. 5 min. ir 41 sek. – tikisi, kad „The World’s Fastest Run powered by Nord Security“ varžybose pavyks rezultatą pagerinti.

„Dabar pagrindinė mano užduotis – pasiekti geriausią sportinę formą gegužės 14-ai dienai, – sakė A. Sorokinas. – Turiu padidinti organizmo galimybes, kad galėčiau išlaikyti pakankamą greitį. Ištvermės, atrodo, man pakanka, tačiau tikrai trūksta greičio. Tikiu, kad būtent treniruotės su geriausiais Europos vidutinių nuotolių bėgikais man padės. Reikia tik greičio, greičio, greičio...“

Bėgikas teigė, kad su treneriu S. Bialobrzeskiu jau paskaičiavo, kokį greitį reikės išlaikyti trasoje, norint pagerinti pasaulio rekordą. „3:35-3:36 kilometrui… Paskutinis panašus mano bėgimas buvo maratonas Sevilijoje – ten tempas buvo netgi didesnis – 3:26-3:27 – po stovyklos Kenijoje pakankamai gerai jaučiausi. Neišsitaškiau stipriai. Lyg ir galiu bėgti... Žiūrėsime. 100 kilometrų varžybos prasideda po 50 kilometrų. Jei organizmas galės išlaikyti greitį, viskas bus gerai“.

A.Sorokinas net nebandė slėpti, kad artėjant varžyboms, jaudulys kyla.

„Žmona, kaip visada, pasakė „nelaimėsi – viskas, galėsime skirtis“, – nusijuokė bėgikas, priminęs, kad „The World’s Fastest Run powered by Nord Security“ data sutampa su žmonos Jelenos gimtadieniu. – Ji tiesiog pasakė, kad negaliu pasišiukšlinti per jos gimtadienį. Tai kur čia nebus to jaudulio dabar? Užvirėme tokią košę, kad jau net baisu. Kai bėgdavau užsienyje, tiek nesijaudindavau, o čia suprantu, kad visi matys. Jaudinuosi dabar po kiekvienos prastesnės treniruotės. Iškart susisuka galvoje mintys, kad „šakės“.

„The World’s Fastest Run powered by Nord Security“ bėgimo trasa Vilniuje nusidrieks greta technologijų parko „Cyber City“, įsikūrusio progresyvioje ir atsinaujinančioje Vilniaus dalyje – Naujamiestyje.