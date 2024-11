Pratęsimo trileryje – Jimmy Butlerio vedamos „Heat“ pergalė prieš nukraujavusią „Mavericks“

Majamio komandai Jimmy Butleris įmetė 33 taškus bei sužaidė rezultatyviausias sezono rungtynes. Bamas Adebayo pelnė 19 taškų ir atkovojo 11 kamuolių, Tyleris Herro surinko 18 taškų.

Pralaimėjusiems Kyrie Irvingas surinko 27 taškus. P.J.Washingtonas įmetė 21. Šiąnakt nutrūko komandos keturių pergalių serija.

Jimmy Butler was the 🔑 in the Heat W tonight.



💥 33 PTS

💥 9 REB

💥 6 AST

💥 2 BLK pic.twitter.com/D3Vhq0MS94