Jonas Valančiūnas žaidė ribotas minutes, o „Wizards“ gretose sužibėjo talentingas prancūzas

Išvykoje be vieno savo lyderių Jordano Poolo žaidę Brian Keefe auklėtinai nusileido Indianos „Pacers“ ekipai 115:103 (28:31, 31:26, 28:35, 16:23).

19-metis JV komandos draugas Vašingtono „Wizards“ gretose per 21 minutę pelnė 17 taškų (4/9 dvit, 1/4 trit, 2/4 baud.). 213 cm vidurio puolėjas taip pat atkovojo 14 kamuolių, blokavo 2 metimus ir surinko 25 naudingumo balus.

Lietuvis per 16 žaidimo minučių pelnė 4 taškus (1/1 dvit, 2/2 baud), o taip pat atkovojo 8 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė 1 kamuolį, padarė 1 klaidą ir prasižengė 3 sykius bei surinko 14 naudingumo balų.

Alex Sarr showing off his impressive defensive abilities. Was all the way out at nearly halfcourt and ended up with the block https://t.co/hRQ4E0oVco pic.twitter.com/pCXuLdbLma