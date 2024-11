Jono Valančiūno nervai nebelaiko – pertraukėlės metu suplėšė rankšluostį

Šįkart JAV sostinės atstovai 115:103 išvykoje turėjo pripažinti Indianos „Pacers“ pranašumą.

Dar viena nesėkmė Brian Kefee auklėtiniams neleido atsikratyti prasčiausios šio sezono lygos ekipos etiketės (2/13). Priešpaskutinė rikiuojasi Filadelfijos „76ers“, turinti viena pergale daugiau (3/13).

Savo įniršį 32-ejų lietuvis dvikovos metu išliejo ant rankšluosčio, kurį suplėšė abejomis rankomis.

JV desperacija:

Lietuvos krepšinio rinktinės vidurio puolėjas akistatoje su „Pacers“ žaidė 16 minučių ir per jas į krepšį metė vos 1 kartą. Uteniškis taip pat pataikė dvi baudas ir dvikovą baigė su 4 pelnytais taškais, aštuoniais atkovotais kamuoliais bei 14 naudingumo balų.

Tai, kad veteranui esant aikštėje svečiai žaidė geriau rodo teigiamas +/- rodiklis. Vienintelis JV visų rungtynių metu iš visos „burtininkų“ ekipos turėjo pliusinį +/- rodiklį (+4), rodantį, kad tuo metu kai jis buvo aikštelėje, jo komanda už varžovus pelnė 4 taškais daugiau nei praleido pati.

I gotta keep Jonas Valanciunas off my slips til he get tf out of dc cuz why would he only play 16 minutes? +4 with him on the court tonight…THEE ENTIRE STARTING LINE WAS MINUS!! pic.twitter.com/avWhgVOjAO