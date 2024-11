Domantas Sabonis spindėjo efektyviu žaidimu, tačiau „Kings“ krito trečią sykį paeiliui

Lietuvis buvo arti trigubo dublio ir buvo arti asmeninio savo atkovotų kamuolių šio sezono rekordo. Lietuvos rinktinės centras per 35 žaidimo minutes pelnė 13 taškų (9/5 dvit, 1/3 trit.), o taip pat atkovojo 18 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, tačiau 4 kartus suklydo, surinko 4 asmenines pražangas ir surinko 29 naudingumo balus.

Daugiau kamuolių jis atkovojo tik prieš Toronto „Raptors“, kada nusiėmė 20, o per visą karjerą daugiausiai yra sugriebęs 26-is.

Jau pirmajame ketvirtyje svečiai iš Rytų konferencijos įgijo 19 taškų persvara, tačiau antrajame ketvirtyje jėgos išsilygino ir po trijų ketvirčių rezultatas buvo vėl lygus 88:88.

Gynybiniame ketvirtajame kėlinyje geriau sekėsi „Nets“ ekipai, kuri pelnė 20 taškų, o varžovams teleido įmesti 15-a. Iki dvikovos pabaigos likus 1:30 minuntės De'Aaronas Foxas pataikė vieną baudą iš dviejų ir tuomet „Kings“ priartėjo 103:107.

Visgi tada Mike'o Browno ekipa prametė paskutinius penkis rungtynių metimus, o su šiuo pralaimėjimu nukrito į 12-11 vietą Vakarų konferencijoje, kurią dalinasi su Minesotos „Timberwolves“.

Į pergalę Bruklino ekipą vedė 34 taškus surinkęs Camas Thomasas. Pralaimėtojas De'Aaronas Foxas suvertė 31 tašką (7/12 dvit., 3/4 trit., 8/12 baud.) bei atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

Another 30-piece for @24_camthomas!



He's got 6 on the year, and the Nets get the W. pic.twitter.com/sj8MT3XyqS