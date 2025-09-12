Prancūzijos rinktinės gynėjui atlikta operacija – praleis NBA sezono startą

Paskelbta, kad gynėjui atlikta plyšusio dešinės rankos nykščio raiščio atstatomoji operacija, todėl jis praleis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezono startą, kuris numatytas spalio 23 dieną.
Vašingtono „Wizards“ atstovas NBA fiksavo 12,3 taško, 5 atkovotų kamuolių ir 3,4 rezultatyvaus perdavimo per 33 minutes vidurkius.
Tuo tarpu Europos čempionate per 19 minučių įmesdavo 6,3 taško, sugriebdavo 4,3 kamuolio ir rinkdavo 8,2 naudingumo balo.
