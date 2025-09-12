Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Prancūzijos rinktinės gynėjui atlikta operacija – praleis NBA sezono startą

2025-09-12 20:27 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-12 20:27

Prancūzijos rinktinėje žaidęs Bilalas Coulibaly buvo priverstas gultis ant operacinės stalo.

B.Coulibaly patyrė nykščio traumą (FIBA Europe nuotr.)

Prancūzijos rinktinėje žaidęs Bilalas Coulibaly buvo priverstas gultis ant operacinės stalo.

REKLAMA
0

Paskelbta, kad gynėjui atlikta plyšusio dešinės rankos nykščio raiščio atstatomoji operacija, todėl jis praleis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezono startą, kuris numatytas spalio 23 dieną.

Vašingtono „Wizards“ atstovas NBA fiksavo 12,3 taško, 5 atkovotų kamuolių ir 3,4 rezultatyvaus perdavimo per 33 minutes vidurkius.

Tuo tarpu Europos čempionate per 19 minučių įmesdavo 6,3 taško, sugriebdavo 4,3 kamuolio ir rinkdavo 8,2 naudingumo balo.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų