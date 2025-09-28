Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Pralaimėjimu startavęs Jasikevičius pasigedo auklėtinių motyvacijos

2025-09-28 09:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-28 09:22

Turkijos pirmenybėse pergalingai startuoti nepavyko Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai Stambulo „Fenerbahče“.

Š.Jasikevičiui nepavyko startuoti pergale (Scanpix nuotr.)

Turkijos pirmenybėse pergalingai startuoti nepavyko Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai Stambulo „Fenerbahče“.

REKLAMA
0

Lietuvio auklėtiniai 78:80 krito prieš Bursos „Tofaš“ ir nesusitvarkė su 21 tašką surinkusiu Mareku Blaževičiumi.

Praėjusį sezoną Eurolygos ir Turkijos pirmenybių titulais baigęs Š.Jasikevičius vasarą turėjo perkomplektuoti komandą ir išskyrė, ko pasigenda naujoje komandoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Visų pirma, negaliu pasakyti, kad į rungtynes atėjome tinkamai nusiteikę. Ypač mačo pradžioje, namų komanda buvo fiziškesnė ir labiau motyvuota.

REKLAMA
REKLAMA

Tai matėme ir pasirengime sezonui, ypač iš psichologinės pusės. Antrojoje mačo pusėje susitvarkėme ir rungtynės galėjo pasisukti bet kuria kryptimi.

Galų gale, laimėjo šeimininkai. Galėčiau pasakyti daugiau, bet esame sezono pradžioje, tad tieks užteks“, – po nesėkmės teigė strategas.

„Fenerbahče“ neturi daug laiko iki Eurolygos starto – trečiadienį jau laukia namų mačas prieš Paryžiaus „Paris“, penktadienį turkai lankysis Kaune.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
M.Blaževičius buvo sunkiai sulaikomas
M.Blaževičius sezoną pradėjo galingu pasirodymu parklupdydamas „Fenerbahče“ (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų