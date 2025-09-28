Pralaimėjimu startavęs Jasikevičius pasigedo auklėtinių motyvacijos

Lietuvio auklėtiniai 78:80 krito prieš Bursos „Tofaš“ ir nesusitvarkė su 21 tašką surinkusiu Mareku Blaževičiumi.
Praėjusį sezoną Eurolygos ir Turkijos pirmenybių titulais baigęs Š.Jasikevičius vasarą turėjo perkomplektuoti komandą ir išskyrė, ko pasigenda naujoje komandoje.
„Visų pirma, negaliu pasakyti, kad į rungtynes atėjome tinkamai nusiteikę. Ypač mačo pradžioje, namų komanda buvo fiziškesnė ir labiau motyvuota.
Tai matėme ir pasirengime sezonui, ypač iš psichologinės pusės. Antrojoje mačo pusėje susitvarkėme ir rungtynės galėjo pasisukti bet kuria kryptimi.
Galų gale, laimėjo šeimininkai. Galėčiau pasakyti daugiau, bet esame sezono pradžioje, tad tieks užteks“, – po nesėkmės teigė strategas.
„Fenerbahče“ neturi daug laiko iki Eurolygos starto – trečiadienį jau laukia namų mačas prieš Paryžiaus „Paris“, penktadienį turkai lankysis Kaune.
