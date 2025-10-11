Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Portugalija pergalingą įvartį prieš Airiją pelnė per pridėtą laiką, Ronaldo nerealizavo baudinio

2025-10-11 23:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-11 23:39

Portugalijos futbolo rinktinė vos neišbarstė taškų atrankoje į 2026 m. Pasaulio taurės turnyrą.

Cristiano Ronaldo | Scanpix nuotr.

Portugalijos futbolo rinktinė vos neišbarstė taškų atrankoje į 2026 m. Pasaulio taurės turnyrą.

0

Portugalai namuose tik per pridėtą laiką sugebėjo įveikti grupės autsaiderius Airijos atstovus ir dvikova baigėsi 1:0.

Portugalijos rinktinės atstovai visas rungtynes dominavo, varžovams nepalikdami galimybių net pagalvoti apie savo pavojingas atakas. Visgi, nepaisant nuolatinio spaudimo, jiems pasižymėti taip ir nepavyko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Geriausią galimybę turėjo komandos kapitonas Cristiano Ronaldo. Jis 75-ąją minutę stojo prie 11 m. žymos, bet jo sprendimas smūgiuoti tiesiai į vidurį vartų pasibaigė oponentų vartininko kojomis atliktu atrėmimu.

Nuo prarastų taškų jau per pridėtą laiką portugalus išgelbėjo Rubenas Nevesas. Jis iššoko aukščiau ir už varžovų gynėjus, ir už vartininką ir galva pasiuntė kamuolį į vartus.

Kitose šios grupės rungtynėse Vengrija 2:0 nugalėjo Armėniją. Su 9 taškais Portugalai toliau pirmauja savo grupėje.

