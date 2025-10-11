Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Eimantas Bendžius neišgelbėjo „Apu“ nuo nesėkmės prieš „Virtus“

2025-10-11 23:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-11 23:30

Eimantas Bendžius sužaidė solidų mačą, bet Udinės „Apu“ (0/2) komanda Italijos lygoje namie pratęsime 80:82 (12:17, 19:20, 16:23, 25:12, 8:10) nusileido Bolonijos „Virtus“ (2/0).

E.Bendžius pelnė 11 taškų

Eimantas Bendžius sužaidė solidų mačą, bet Udinės „Apu“ (0/2) komanda Italijos lygoje namie pratęsime 80:82 (12:17, 19:20, 16:23, 25:12, 8:10) nusileido Bolonijos „Virtus“ (2/0).

0

Lietuvis per 28 minutes pelnė 11 taškų (2/2 dvit., 1/3 trit., 4/4 baud.), atkovojo 8 kamuolius, 2 kartus klydo, provokavo 4 pražangas ir rinko 19 naudingumo balų.

Udinės klube su 23 taškais rezultatyviausias D.J.Brewtonas, 15 pelnė Andrea Calzavara, Bolonijos ekipai 27 taškus įmetė Carsenas Edwardsas (6/11 trit.), 11 – Alessandro Pajola, 10 – Karimas Jallow.

„Virtus“ kitą savaitę Eurolygoje susitiks su Monako „AS Monaco“ ir Vilerbano ASVEL.

