Eimantas Bendžius neišgelbėjo „Apu“ nuo nesėkmės prieš „Virtus“

Lietuvis per 28 minutes pelnė 11 taškų (2/2 dvit., 1/3 trit., 4/4 baud.), atkovojo 8 kamuolius, 2 kartus klydo, provokavo 4 pražangas ir rinko 19 naudingumo balų.
Udinės klube su 23 taškais rezultatyviausias D.J.Brewtonas, 15 pelnė Andrea Calzavara, Bolonijos ekipai 27 taškus įmetė Carsenas Edwardsas (6/11 trit.), 11 – Alessandro Pajola, 10 – Karimas Jallow.
„Virtus“ kitą savaitę Eurolygoje susitiks su Monako „AS Monaco“ ir Vilerbano ASVEL.
