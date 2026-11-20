Nepaisant sėkmingo starto pirmajame etape, 1/32-finalyje, Lietuvos komandos kapitonas, olimpietis Rokas Milevičius, po finišo išlaikė susikaupimą bei pasidalino, kad šiandien komanda dar nebuvo geriausioje savo formoje, o didelį atotrūkį nuo konkurentų distancijoje lėmė ir pačių konkurentų klaidos.
„Vėjo distancijoje buvo pakankamai daug. Tokiose sąlygose ant šitų laivų bet kokia klaida kainuoja daug daugiau – laivas plaukia greičiau, atstumai tarp konkurentų didėja sparčiau. Startą šiandien turėjom vidutinišką – viska vyko labai greitai, nespėjom tinkamai jam pasiruošti. Ne visi manevrai pavyko taip, kaip norėjome“, – dalinosi kapitonas.
Po starto į priekį distancijoje išsiveržė Taičio rinktinė, tačiau Lietuva visą laiką lipo jiems ant kulnų. Prie antrojo ženklo Taitis turėjo techninių problemų nuleidžiant pavėjinę burę ir keliant laviruotei skirtą stakselį. Lietuva išnaudojusi progą Taičio komandą aplenkė ir toliau jau tik didino pranašumą tiek prieš šią, tiek prieš kitas komandas.
„Prie apatinio ženklo Taičio komanda nesuvaldė situacijos, gavosi chaosas, burė jiems susisuko, vienu momentu jie gal net paskutiniai plaukė. Antrąją lenktynių pusę mes jau plaukėme saugiai, stengdamiesi kontroliuoti laivyną. Nepaisant tokios jiems sudėtingos pradžios, manau, kad būtent Taitis bus mūsų pagrindiniai konkurentai šioje grupėje, jie yra stiprus varžovas“, – po finišo dalinosi komandos vairininkas Raimondas Šiugždinis.
Po pirmųjų lenktynių B grupėje komandos išsidėsto tokia tvarka: Lietuva (4 t.), Graikija (3 t.), Taitis (2 t.), Pietų Korėja (1 t.).
„Šiuo metu mums tikriausiai pagrindinis iššūkis yra susitvarkyti su emocijomis, kai išlipam iš katerio į laivą ir ruošiamės startui. Tuo metu turim apie dešimt minučių pasiruošti, susižiūrėti bures, sistemas, ar viskas veikia. Dabar viskas vyksta labai chaotiškai ir, žiūrėk, jau ir starto procedūra prasideda“, – apie pirmosios lenktynių dienos pamokas pasakoja R. Milevičius.
Šiame, pirmajame etape, vadinamajame 1/32-finalyje, Lietuvos laukia dar trejos lenktynės. Lapkričio 22 d. paaiškės, kurios dvi geriausiai pasirodžiusios komandos iš kiekvienos grupės patenka į tolimesnį etapą – 1/16-finalį.
Lietuvai SSL Gold Cup finalinių lenktynių serijoje ant denio atstovausiančią komandą sudarys kapitonas Rokas Milevičius, komandos nariai Raimondas Šiugždinis, Kristoforas Akromas, Domantas Juškevičius, Karolis Janulionis, Andrius Ramonaitis, Martin Valkovicki, Eglė Abramauskaitė, Klaudio Kliučinskas.
Sekti SSL Gold Cup pasaulio buriavimo taurės finalinių lentynių serijos rezultatus galima paspaudus ČIA.
SSL Gold Cup pasaulio buriavimo taurės finalinių lenktynių serija vyks Brazilijoje, Rio de Žaneire, lapkričio 19-gruodžio 13 d. Šios varžybos savo formatu yra Pasaulio futbolo čempionato atitikmuo buriavime, kur skirtingų valstybių rinktinės varžosi siekdamos stipriausios buriavimo valstybės titulo. Iš viso Finaliniame etape varžysis 40 valstybių. Kvalifikaciniame ir finaliniame etapuose kartu sudėjus – 66 valstybės.
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