A grupė yra vienintelė, kurioje nėra mūsų šalies komandos. Ten lyderiauja Jeruzalės „Hapoel“ (7/0) ekipa, kuri dar nesulaukė traumuoto lyderio Jaredo Harperio, bet žiba Europoje naujokas Kenny Loftonas su 19 taškų ir 21,4 naudingumo balų per 24 minutes vidurkiais.
Kaip ir prognozuota, antroje pozicijoje yra Vassilio Spanoulio treniruojama Salonikų „Aris“ – 6 pergalės ir 1 nesėkmė. Puolime ryškiausiai atrodo dar praėjusiame sezone Eurolygoje žaidęs Matthew Morganas (15,7 tšk.), naujokas Europoje Jeremaiah Robinsonas-Earlas (14,4 tšk.), trečias pagal naudingumą yra dar vienas iš Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) atvykęs žaidėjas – E.J.Liddellas – 15,4 balo.
Le Mano „Sarthe Basket“ (4/3) ir Tortonos „Derthona“ (3/4) žengia žemiau, o 3 laimėjimus turi ir Roko Kondratavičiaus treniruojama Rygos „Zelli“ su Martynu Varnu. Labiausiai stebinanti grupės ekipa ir ryškų vaidmenį turi lietuvis – 12,7 taško ir 13,9 naudingumo balo. Tiek pagal taškus, tiek pagal renkamus balus M.Varnas komandoje yra antras, o Rygos ekipa debiutuoja Europos taurėje ir turi galimybes patekti į ketvertą.
Labiausiai nuvilia Liublianos „Cedevita Olimpija“ (2/5) ekipa, kuri turi solidų biudžetą ir solidžius žaidėjus kaip Rihardas Lomažas ar Anthony Cowanas, kurie ir yra rezultatyviausi komandoje. Rostoko „Seawolves“ (2/5) yra savoje vietoje, o Burgoso „San Pablo“ (1/6) ir Ispanijos lygoje atrodo prastai (2/6), tad žaidimas dviem frontais jai neišėjo į naudą. Veikiausiai, kad antrajame rate „San Pablo“ vis labiau akcentuos vietinės lygos kovas ir Europos taurėje naudos labiau rotacijos žaidėjus.
Hendersonas
B grupėje sutinkame „Šiaulius“ – 3 pergalės ir 4 pralaimėjimai. Dariaus Songailos kariauna turi visas galimybes kovoti dėl vietos ketverte, bet lygiai taip pat gali kristi žemyn, kadangi Klužo Napokos „U-BT“ turi 2 laimėjimus, Frankfurto „Skyliners“, Ankaros „Turk Telekom“, Venecijos „Umana Reyer“ – po 3, o Romos „Maxima“ ir Londono „Lions“ – po 4. Tik Tenerifės „La Laguna“ (6/1) tvirtai pirmauja. Pirmąjį ratą šiauliečių galima vertinti tikrai teigiamai ir parašyti 8 balus, bet antrajame rate bus itin sudėtinga, nes laukia išvykos į Rumuniją, Romą, Londoną, Tenerifę, bet namie tikrai galima revanšuotis „Skyliners“, galbūt ir „Umana Reyer“, tik sudėtinga bus dar kartą įveikti „Turk Telekom“. Akivaizdu, kad norint patekti toliau, reikia nugalėti oponentus ir svečiuose, kas jau parodyta šiame sezone.
„Šiaulių“ komandoje Cedricas Hendersonas (15,5 tšk., 15,8 naud. bal.) buvo geriausias pirmajame rate. Tiesa, jis praleido trejas rungtynes. Dviženklį rezultatyvumą rinko ir Martynas Pacevičius (10,4 tšk.), arti to yra Simas Jarumbauskas (9,7 tšk.).
Tautvydas Sabonis su „Lions“ irgi siekia vietos ketverte ir antrajame rate tik 3 mačus žais namie, kur jie šiame sezone pasiekė 3 iš 4 pergalių. Svarbi laukia dvikova antradienį, kai priims „Šiaulius“.
Žvelgiant į turimus biudžetus ir pavardes, būtų įspūdinga, jeigu „Šiauliai“ patektų į ketvertą, kur prieš sezoną buvo regima „La Laguna“, „Maxima“, „Turk Telekom“ ir „Lions“, „Umana Reyer“ arba „U-BT“. Būtent Rumunijos klubas labiausiai nuvilia, kadangi Europos taurėje yra pastovus atkrintamųjų dalyvis, tačiau šiame sezone labai buksuoja.
Drellas
C grupėje Klaipėdos „Neptūnas“ (2/5) atsidūrė sudėtingoje situacijoje, nes jau dabar 2 laimėjimais atsilieka nuo ketvertuko. Turint omenyje, kad lieka 7 rungtynės, atkovoti turimą deficitą bus labai sudėtinga. Akivaizdu, kad klaipėdiečių šansai žaisti atkrintamosiose prieš sezoną buvo didžiausi, bet dabar jie yra mažiausi. Pasirodymą pirmajame rate galima vertinti vos 4 balais – namie nugalėta Burgo Breso JL ir Vroclavo „Šlask“, kuri žaidė be trijų startinio penketuko narių. Nuviliančios nesėkmės prieš Trento „Dolomiti Energia“ ar tą pačią Chemnico „Niners“. Tik trys mačai laukia savoje arenoje, tad pavyti ketvertą vilčių nėra daug ir turint omenyje, kad naujo vidurio puolėjo vis dar nėra.
„Neptūną“ į priekį traukia Henri Drellas (16,1 tšk.), Yannickas Franke (15,6 tšk.) ir Elvaras Fridrikssonas (13,3 tšk.). Martyno Echodo 7,1 taško ir 8,4 naudingumo balo yra tikrai ne tai, ko tikėjosi klaipėdiečiai. Tuo tarpu Mindaugo Girdžiūno 8,7 taško vidurkis yra maloniausia staigmena.
Nors JL gina titulą, tačiau ekipa visiškai pasikeitusi ir nieko nuostabaus, kad riboto biudžeto komandai nepavyko surasti tiek sėkmingų žaidėjų, o ir kankina traumos, tad 2 laimėjimai pirmajame rate yra labai adekvatus rezultatas. Trento 2 pergalės irgi tai, ką galima buvo nuspėti, kaip ir „Šlask“ 1 laimėjimas.
Kiek stebina stabilus „Niners“ pasirodymas su 4 pergalėmis, Podgoricos „Budučnost“ irgi laimėjo 4 rungtynes, Bursos „Tofaš“ (6/1) yra solidi ekipa, bet Neapolio „Napoli“ (7/0) toks iššovimas tikrai didžiausia staigmena, kadangi tai yra naujokė, bet Jasminas Repeša atlieka puikų darbą. Didžiausią indėlį įneša Zachary Seljaasas (16 tšk.), Jahmi‘us Ramsey (15,4 tšk.) ir Jeffrey Dowtinas (14,6 tšk.). Z.Seljaasas ir J.Dowtinas praėjusiame sezone rungtyniavo Eurolygoje.
Schumacheris
D grupėje žaidžia Panevėžio „Lietkabelis“ (3/4), kuris taip pat tęsia kovą dėl vietos ketverte. Už pirmąjį ratą panevėžiečiams galima parašyti 7 balus – įspūdinga pergalė prieš Salonikų PAOK ir nugalėti autsaideriai Sarajevo „Bosna“ bei Botevgrado „Balkan“, bet prieš Stambulo „Bahčešehir“ patirtas sutriuškinimas grąžino į realybę. Gerai svečiuose buvo kovojama ir su Romos „Roma“. Keturi legionieriai buvo ryškiausi pirmajame rate, bet Ivano Fevrier (13,2 tšk.) jau nebėra komandoje, tada seka Alexanderis Schumacheris (12,9 tšk.), Keondre Kennedy (12,3 tšk.) ir Banja Sy (11,5 tšk.). Tiesa, pastarasis sužaidė dar tik dvejas rungtynes.
„Lietkabelio“ jau šią savaitę laukia svarbus mačas Sarajeve, dar Panevėžyje lankysis „Balkan“. Reikia nugalėti ir Romos ekipą savoje arenoje, bet teks skinti pergales svečiuose – Manresoje arba Ulme. Sunku tikėtis nugalėti PAOK, dar Panevėžyje bus žaidžiama su „Bahčešehir“ paskutiniajame ture, kuris varžovams gali nieko nebelemti, bet net ir atsarginiai jų krepšininkai yra itin aukšto lygio.
Nenado Čanako auklėtinių galimybės patekti į kitą etapą dar yra, bet procentine išraiška tai nebūtų labai dideli skaičiai dėl varžovų grupėje ir išvykų skaičiaus, kur panevėžiečiai laimi labai retai. Taip pat dar yra spraga centro pozicijoje ir ji nėra išspręsta, o jeigu per artimiausius kelis turus nepavyks laimėti, traukinys gali ir nutolti nepavejamai.
„Balkan“ (1/6) ir „Bosna“ (2/5) yra savose vietose, Romos ekipa dar lipdosi ir išgyveno prastą atkarpą, tačiau pastaruoju metu pagerino žaidimą. 3 pergales turi ir „Ratiopharm“. Po 5 pergales yra iškovojusios Manresos ir Salonikų ekipos, 6 – „Bahčešehir“. Ši trijulė yra viena koja atkrintamosiose. Galbūt dėl „Kids&Us” komandos lieka klaustukas, nes ji Ispanijos lygoje buksuoja ir yra iškritimo zonoje, bet Europos taurėje rodo gerą žaidimą.
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