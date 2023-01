Po apmaudžios antrosios Dakaro dienos „Constra Racing“ rankų nenuleido: trečiame etape sugebėjo parodyti puikų tempą

Vaidotas Paškevičius sakė, kad po vakarykštės nesėkmės komanda nusprendė dėti visas pastangas, kad lenktynės būtų tęsiamos. Mechanikai ilgai ieškojo, kodėl „Tatra“ sunkvežimis vakar nereagavo į akceleratoriaus paspaudimą ir problemą rado. Pasirodo, kad visus lietuvių planus sujaukė paprasčiausias laidas.

„Mechanikai per naktį padirbėjo ir rado tą gedimą. Tai buvo elektros problema. Mus stabdė nulūžęs laidas viename iš valdymo blokų. Nebuvo gero kontakto, todėl turėjome tiek problemų. Be to, pagaliau mūsų programuotojas, atrodo, eina teisinga linkme dėl galios atgavimo. Šiandien jau turėjome beveik maksimalią galią 13-16 pavaromis“, - sakė ekipos vairuotojas Vaidotas Paškevičius.

Šios dienos greičio ruožas dėl oro sąlygų buvo sutrumpintas, kadangi dėl perkūnijos ir liūties negalėjo pakilti medikų sraigtasparniai. Esant tokiai situacijai Dakaro greičio ruožas visuomet yra stabdomas ir skaičiuojami rezultatai iki tam tikro kelio taško. „Constra Racing“ komanda į bivaką buvo nukreipta įveikus 334 kilometrus iš 447 numatytų prieš startą. Nepaisant to, per šiuos kilometrus Vaidotas Paškevičius, Slavomir Volkov ir Tomas Gužauskas įsitvirtino šeštoje sunkvežimių įskaitos vietoje.

„Greičio ruožas buvo mums palankus, nes jis buvo greitas. Tai reiškia, kad nereikėjo tiek daug pavarų junginėjimo. Didžiąją dalį trasos įveikėme aukštomis pavaromis, kuriomis jau turime beveik normalią galią. Tempas buvo tikrai geras. Teko palenktyniauti ir su De Roy komandos sunkvežimiu. Vienas kitą keletą kartų lenkėme. Buvo labai graži kova.

Tiesa, turėjome ir problemų. Vieną kartą per liūtį nukrito valytuvai. Stojome juos tvarkyti. Be to, važiuoti buvo sudėtinga, nes trasoje daug vandens, danga tapo labai slidi. Jaučiausi kaip ant ledo su vasarinėmis padangomis, posūkiuose jausmas buvo kaip „drifte“. Taip pat pradėjo rasoti priekinis stiklas, tad sunkiai matėsi kelias, bet nenorėjome stoti jo valyti. Nusprendėme negaišti tam laiko, nes jautėme, kad važiuojame tikrai geru tempu. Po šios dienos supratome, kaip reikia važiuoti, kad būtų galima laikytis arti penketuko. Krūviai sunkvežimiui ir mums patiems buvo labai dideli, bet padangos neprakirtome nė vienos. Slavomiras nagivavo itin tiksliai, todėl niekur neklaidžiojome.

Labai džiaugiamės, kad mūsų technika funkcionuoja jau beveik gerai, tad galime pasitikrinti savo tempą su lyderiais. Aišku, gaila, kad vakar susigadinome visus reikalus, bet ūpo tikrai nepraradome ir sieksime kiekvieną dieną baigti kuo aukštesnėje pozicijoje“, - kalbėjo Vaidotas Paškevičius.