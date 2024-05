Pirmose LRL finalo rungtynėse – dramatiška čempionų pergalė minimaliu skirtumu

Aikštelės pranašumą turintys reguliariojo sezono nugalėtojai „Šviesos“ rankininkai pirmose rungtynėse namuose iškovojo pergalę tik po permainingos ir labai atkaklios kovos minimaliu skirtumu 30:29 (17:13).

„Dragūnas“ geriau pradėjo susitikimą, bet pirmo kėlinio viduryje „Šviesa“ perėmė iniciatyvą ir išsiveržį į priekį 11:6. Po pertraukos vėl ne kartą keitėsi pirmaujanti komanda. 40 min. „Dragūnas“ persvėrė rezultatą 23:22, bet 50 min. priekyje 27:26 jau buvo „Šviesa“. Paskutinę minutę kamuolį kontroliavę „Dragūno“ rankininkai galėjo išlyginti rezultatą, tačiau „Šviesa“ sugebėjo apsiginti ir išsaugojo minimalų pranašumą iki finalinės sirenos.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė po 8 įvarčius pelnę Valdas Drabavičius ir Šarūnas Ugianskis, 5 įvarčius prie pergalės pridėjo Tadas Rasakevičius. Uostamiesčio komandai Lukas Juškėnas pelnė 7 įvarčius, Laurynas Simonavičius – 6, Gytis Šmantauskas – 5.

REKLAMA

REKLAMA

„Kaip ir priklauso finalui, rungtynių pradžia buvo sunki. Nusiraminę, sugebėjome atsiplėšti nuo varžovų. Bet finalas yra finalas ir sunku žaisti prieš tokius varžovus greitą ir veržlų rankinį, todėl „Dragūnas“ antrame kėlinyje persvėrė rezultatą. Gerai, kad vyrai nepalūžo, atsitiesė ir pelnėm svarbius įvarčius, kas leido pergale pradėti finalo seriją. Kertiniu žaidėju tapo Tadas Rasakevičius. Net tris mėnesius dėl traumos nesportavęs Tadas mums davė didelį impulsą finalui. Išsaugojom savo aikštelės pranašumą, bet svečiuose mūsų laukia tikras pragaras varžovų aikštėje. Komandai reiks tai iškentėti ir būti vieningai kaip kumštis. Tik tokiu atveju galim pasiekti pergalę svečiuose“, – teigė „Šviesos“ treneris Žygimantas Sinkevičius.

REKLAMA

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. LRL finalas: „Šviesa“ – „Dragūnas“

Antrosios LRL finalo serijos rungtynės vyks šeštadienį Klaipėdoje.

„Lauksim varžovo Klaipėdoje. Manau, kad ir antrose rungtynėse bus panašus scenarijus, kaip ir Vilniuje. Rungtynės buvo tikrai vertos finalo vardo. Gaila, kad jos mums susiklostė nepalankiai. Rungtynių pradžia nieko blogo nežadėjo, bet po to varžovai susikrovė 4-5 įvarčių persvarą. Kažkur psichologiškai ne visai gerai sužaidėme. Nežibėjo ir mūsų vartų sargai ir jiems sunkiai sekėsi atlaikyti varžovų metimus. Gali gintis kaip nori, bet jeigu per rungtynes atlaikom tik 6-7 metimus, tai yra per mažai pasiekti pergalę. Reikės tobulinti gynybą. Turime keletą dienų pasiruošimui ir mėginsime kažką įdomaus nuveikti treniruotėse. Pataisysime keletą niuansų ir Klaipėdoje turėtų būti kitoks rezultatas“, – tvirtino „Dragūno“ treneris Gintaras Cibulskis.

Ketvirtadienį prasidės kova dėl LRL bronzos medalių. Serijoje iki dviejų pergalių susitiks pusfinaliuose pralaimėję Kauno „Granitas-Karys“ ir HC „Vilnius“. Pirmas susitikimas dėl bronzos vyks Kaune.