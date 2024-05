Čempionės pergale pradėjo Lietuvos moterų rankinio lygos finalo seriją

Lietuvos moterų rankinio lygoje (LMRL) prasidėjo finalo dvikova. Finalo serijoje iki trijų pergalių, kaip ir pernai, kovoja čempionės titulą ginanti Kauno r. „Cascada-HC Garliava“ ir reguliariojo sezono nugalėtoja Vilniaus „Eglė“.

Vilniuje vykusiose pirmose finalo rungtynėse pergalę rezultatu 29:22 iškovojo svečiuose žaidusi „Cascada-HC Garliava“. Jau per pirmą kėlinį viešnios įgijo keturių įvarčių persvarą 18:14, o po pertraukos čempionių pranašumas dar labiau išaugo.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Karolina Sparnauskaitė, pelniusi 7 įvarčius, po 6 įvarčius prie pergalės pridėjo Martyna Ustilaitė ir Mantė Voskresenskaja, po 4 įvarčius įmetė Goda Bernackytė ir Emilė Aglinskaitė. „Eglės“ komandai Beatričė Rusekaitė pelnė 7 įvarčius, Greta Makovskytė, Deimantė Burbaitė ir Gabija Nievaitė įmetė po 3 įvarčius.

„Pergalę lėmė gera gynyba. Gan aktyviai spaudėm varžoves, neleidom joms nei mesti iš toli, nei pelnyti daug įvarčių linijos žaidėjoms. Nors mūsų puolimas šiek tiek strigo, bet gynyba ir puikus vartininkės žaidimas buvo mus į priekį vedęs varikliukas. Ir nors iškovota gan užtikrinta pergalė, ji tikrai neužmigdys mūsų, nes tai dar tik pirmos serijos rungtynės. Puikiai pažįstam varžoves, žinom ką jos gali ir tikimės kietos kovos antrose rungtynėse. Privalome pagerinti žaidimą puolime ir sieksime laimėti namuose. Reguliariajame sezone užėmėm tik trečią vietą ir tai mums buvo tarsi spyris, kad negalime nuvertinti varžovių“, – teigė rezultatyviausiai čempionių gretose žaidusi Karolina Sparnauskaitė.

„Varžovės niekuo nenustebino, tiesiog mes nepasidarėme ką planavome ir kas buvo nurodyta atliekant namų darbus. Mums labai kišo koją progų realizacija. Nepataikėme labai daug laisvų metimų, be to ir varžovių vartininkė puikiai žaidė. Per daug klydome ir kas blogiausia – padarėme daug neišprovokuotų klaidų, kas leido varžovėms pelnyti daug greitų įvarčių. Apmaudu, kad praradome aikštelės pranašumą. Bet dar lieka ne vienerios rungtynės priešakyje ir reikia tikėtis geresnio žaidimo, išvengiant tokių vaikiškų klaidų, kokias darėme pirmose rungtynėse“, – sakė „Eglės“ treneris Karolis Kaladinskas.

Aikštelės pranašumą iš reguliariojo sezono nugalėtojos „Eglės“ perėmusi „Cascada-HC Garliava“ antrąsias finalo serijos rungtynes žais ketvirtadienį Garliavoje.

Prasidėjo kova ir dėl LMRL bronzos medalių. Vilniaus „Sostinės tauro“ rankininkės namuose po atkaklios kovos 33:28 nugalėjo Kauno „Žalgirį“ ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1:0. Po pirmo kėlinio rezultatas buvo 16:16. Lygi kova vyko ir po pertraukos ir tik rungtynių pabaigoje vilnietėms pavyko įgyti lemiamą persvarą.

„Sostinės taurą“ į priekį vedė Dominyka Andronik, pelniusi 9 įvarčius, Inesa Verbovik prie pergalės pridėjo 6 įvarčius, po 5 įvarčius įmetė Gabija Pilikauskaitė ir Silvija Mackonytė. „Žalgirio“ ekipos nuo pralaimėjimo neišgelbėjo net 11 įvarčių pelniusi Karolina Čekuolytė, po 3 įvarčius įmetė Gintė Jurkevičiūtė, Samanta Dunkulytė ir Agnė Gudlinkytė.

Antrąsias serijos rungtynes trečiadienį namuose žais „Žalgirio“ rankininkės.