Pirmoji nesėkmė: Lietuva nusileido pasaulio čempionams

Lietuvos rinktinei Rokas Jokubaitis įmetė 20 taškų ir atliko 7 perdavimus, Jonas Valančiūnas surinko 14 taškų, Margiris Normantas įmetė 11. Paskutinį mačo minutę kojos traumą patyrė Tadas Sedekerskis, bet puolėjas aikštę paliko savo jėgomis.
Nugalėtojams Dennisas Schroderis įmetė 26 taškus, Franzas Wagneris surinko 24.
T. Sedekerskis pelnė pirmus lietuvių taškus, bet vokiečiai startavo 10:2. J. Valančiūnas ir T. Sedekerskis sumažino skirtumą, o M. Normantas pirmąkart išvedė Lietuvą į priekį – 15:13. Vis tik D. Schroderis surinko taškus su pražanga ir vėl truktelėjo vokiečius – 24:18. Kėlinį tritaškiu uždarė M. Lo ir Lietuva atsiliko 20:32.
D. Theisas didino vokiečių persvarą – 36:21, bet lietuviai atsakė gynyba ir priartėjo – 26:36. Po trečios J. Valančiūno pražangos jį pakeitė L. Birutis, o R. Jokubaitis tempė komandą – 31:40. Už D. Schroderio nesportinę T. Sedekerskis pelnė tašką, bet varžovas atsigriebė dėjimu – 36:44. Vokiečiai greitai pabėgo iki 50:36, tačiau Ą. Tubelis ir D. Sirvydis sumažino deficitą iki 45:50.
Lietuva po dviejų kėlinių atsiliko 47:55.
Po pertraukos J. Valančiūnas ir R. Jokubaitis priartino lietuvius, bet F. Wagneris vėl atstatė dviženklį skirtumą – 63:53. Vokiečiai buvo nutolę 79:60, tačiau lietuviai spurtavo 10:0 ir sumažino atsilikimą – 70:79. Vis tik I. Bonga tritaškiu uždarė trečią ketvirtį – 72:83.
Paskutiniame kėlinyje skirtumas augo iki 23 taškų ir nugalėtojas niekam abejonių nekėlė. Vokiečiai su šia pergale užsitikrino vietą atkrintamosiose.
Lietuva kitas grupės rungtynes pirmadienį žais prieš Suomiją.
Lietuvos rinktinė: Rokas Jokubaitis 20 (6/11 dvit., 1/4 trit., 7 rez. perd., 5 kld.), Jonas Valančiūnas 14 (5/8 dvit., 4 atk. kam.), Margiris Normantas 11 (3/5 trit., 5 atk. kam.), Tadas Sedekerskis 10 (5 atk. kam., 9 rez. perd.), Gytis Radzevičius 8 (2/4 trit.), Ąžuolas Tubelis 7 (7 atk. kam.), Deividas Sirvydis 6, Marekas Blaževičius 4 (5 atk. kam.), Arnas Velička, Laurynas Birutis, Rokas Giedraitis ir Ignas Sargiūnas po 2.
Vokietijos rinktinė: Dennis Schroderis 26 (4/8 dvit., 5/10 trit., 4 per. kam., 6 rez. perd.), Franzas Wagneris 24 (7/13 dvit., 2/4 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.), Danielius Theis 23 (6/6 dvit., 3/3 trit., 6 atk. kam.), Andreas Obstas 15 (5/7 trit., 5 rez. perd.), Isaac Bonga ir Maodo Lo (2/5 trit.) po 6, Tristanas da Silva 5, Johannesas Thiemannas 2.
