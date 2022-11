Pirmasis čempionas: paaiškėjo stipriausias hibridinio krepšinio žaidėjas

L. Kirlys per sezoną sužaidė virš 2000 rungtynių, trunkančių vos 60 sekundžių. Atletas laimėjo beveik 83% visų rungtynių.

Buvęs vienas taikliausių NKL snaiperių „Twain Sport“ hibridinio krepšinio reitingo lyderiu tapo rugpjūčio viduryje ir neužleido pozicijos.

„Man tai labai svarbus titulas, – pabrėžė 29-erių Splash Bro, kuris taip pat buvo geriausias lygoje pagal taiklumą ir taškų vidurkį. – Tai pirma patirtis gyvenime, kai kovojau už save individualiai. Tai naujas pojūtis, naujos emocijos.“

Hibridinis krepšinis – tai inovatyvus Lietuvoje sukurtas sportas, kur du žaidėjai rungiasi vienas prieš vieną skirtingose aikštelėse siekdami surinkti kuo daugiau taškų per 60 sekundžių dvikovą.

Greitis ir taiklumas čia svarbiausios savybės, o L. Kirlys įrodė esantis geriausias snaiperis.

Antrą vietą užėmė Robertas Subotkevičius – The Beast pravarde žaidęs krepšininkas finišo tiesiojoje aplenkė Roką Rudžinską, pravarde The Rock.

Ketvirta – geriausiai tarp merginų pasirodžiusi Vitalija Miežytė (V the Jumper). Buvusi profesionali krepšininkė už nugaros paliko Patriką Žalą (The Damage) bei 2003-ųjų Europos čempioną Virginijų Praškevičių (The Champ).

„Džiaugiuosi ketvirta vieta, galbūt galiu pakilti ir aukščiau, – svarstė V. Miežytė. – Manau, dabar vyrai į mus žvelgia kaip į rimtas varžoves. Tikiuosi, kad antras sezonas bus dar sėkmingesnis.“

Antrasis hibridinio krepšinio sezonas prasideda jau šiandien ir truks tris mėnesius. Vilniuje įrengtoje specialioje arenoje kasdien vyksta po 14 turnyrų. Vieno turnyro trukmė – vos valanda. Jame aštuoni žaidėjai padalinti į dvi grupes rungiasi tarpusavyje. Du geriausieji iškopia į pusfinalį, o finalą laimintis krepšininkas tampa turnyro nugalėtoju.

Antrajame sezone dėl titulo varžysis 35 krepšininkai, tarp kurių – ne tik geriausi pirmojo sezono žaidėjai, bet ir keturi naujokai. „Twain Sport“ marškinėlius apsivilks ir buvę profesionalai Laurynas Samėnas bei Kristina Alminaitė.