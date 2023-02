Permainų vėjai „Nets“: Irvingas pasiprašė mainų

30 metų 188 cm ūgio amerikietis išreiškė norą palikti ekipą. Bruklino klubas turi vos 6 dienas laiko surasti mainus.

Jei to padaryti nepavyks, krepšininkas informavo klubą, kad šis išvyks vasarą.

K.Irvingo kontraktas baigiasi po šio sezono, tad įžaidėjas neturės jokių trukdžių išvykti. Tuo tarpu „Nets“ ekipai būtų parankiau dabar siekti mainų ir jų dėka gauti naudos dabar, kadangi vasarą liktų visiškai be jokios grąžos.

Amerikietis Bruklino ekipos marškinėlius vilki nuo 2019 metų, kai atvyko iš Bostono „Celtics“ klubo.

Šį sezoną K.Irvingas per vidutiniškai 37 minutes renka 27,1 taško, atkovoja 5,1 kamuolio ir atlieka 5,3 rezultatyvaus perdavimo.

Brooklyn Nets star Kyrie Irving has told the franchise that he wants to be traded ahead of Thursday's deadline, source tells ESPN.