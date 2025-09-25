Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

Permainingose rungtynėse Brazilijoje – Paulikienės ir Raupelytės nesėkmė

2025-09-25 13:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-25 13:20

Rio de Žaneire (Brazilija) startavusiame „Beach Pro Tour Elite“ serijos paplūdimio tinklinio turnyre kvalifikacijos nepavyko įveikti Monikai Paulikienei ir Ainei Raupelytei.

„Volleyball World“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Lietuvės akistatoje dėl patekimo į pagrindines varžybas po permainingos kovos 1-2 (21:19, 13:21, 12:15) nusileido Paragvajaus atstovėms Michellei Amarillai ir Giulianai Corrales.

Komandos šiame mače nuolat keitėsi sėkmingomis atkarpomis. Deja, bet trečiajame sete lemiamą atkarpą laimėjo paragvajietės.

Kitą savaitę M. Paulikienė ir A. Raupelytė dalyvaus BPT „Challenge“ serijos turnyre Meksikoje.

