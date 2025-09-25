Permainingose rungtynėse Brazilijoje – Paulikienės ir Raupelytės nesėkmė

Lietuvės akistatoje dėl patekimo į pagrindines varžybas po permainingos kovos 1-2 (21:19, 13:21, 12:15) nusileido Paragvajaus atstovėms Michellei Amarillai ir Giulianai Corrales.
Komandos šiame mače nuolat keitėsi sėkmingomis atkarpomis. Deja, bet trečiajame sete lemiamą atkarpą laimėjo paragvajietės.
Kitą savaitę M. Paulikienė ir A. Raupelytė dalyvaus BPT „Challenge“ serijos turnyre Meksikoje.
