Per tragišką incidentą žuvo buvęs „Tottenham“ akademijos auklėtinis

Pasak BBC, vyras žuvo per katerio avariją. Majamyje jis kartu su savo atstovaujamu „Charlotte FC“ klubu plušo kelių savaičių treniruočių stovykloje.

Daugiau detalių apie įvykį nėra pateikiama tik priduriama, kad dėl incidento jau yra pradėtas tyrimas.

25-erių futbolininkas užaugo Londono „Totteham“ klubo sistemoje, tačiau pagrindinėje komandoje nežaidė, o buvo skolinamas kitoms ekipoms.

Gynėjas galiausiai persikėlė į „Pourstmouth“ klubą, kuriame praleido dvejus metus, o 2020-aisiais persikėlė į JAV.

Du metus rungtyniavo Atlantos klube, o nuo praėjusio sezono žaidė „Charlotte FC“ ekipoje.

We are deeply saddened to hear of the passing of former player, Anton Walkes.



The thoughts of everyone at the Club are with his family and friends at this incredibly sad time 💙 pic.twitter.com/NCPvFU4A6v