Per plauką nuo tragedijos: NBA žvaigždė gelbėjo į baseiną įkritusį sūnų

Sportininkas savo „Twitter“ paskyroje įkėlė vaizdo įrašą, kaip jam su rūbais teko reaguoti žaibiškai ir traukti bei gelbėti į baseiną įkritusį dvimetį sūnų.

Greta baseino sėdėjęs vaikas prarado pusiausvyrą ir įkrito į baseiną. A. Drummondas tą greitai pastebėjo ir įšoko į baseiną bei ištraukė vaiką.

„Didžiausias tėvų košmaras“, – rašė 28-erių krepšininkas.

Laimei, berniukas smarkiau nenukentėjo, atsipirko tik išgasčiu, žinoma, kaip ir visi artimieji.

A. Drummondas NBA lygoje žaidžia nuo 2012-ųjų.

NOT ALL HEROS WEAR CAPES 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️

A parents worst nightmare….. Feat my son & I 😂😂



No one was harmed in this video pic.twitter.com/POumiU9HGk