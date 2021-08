Ignas Brazdeikis gaus dar vieną šansą: pasirašys dvipusį kontraktą su „Magic“

Tokią informaciją praneša garsaus sporto leidinio „The Athletic“ žurnalistas Joshas Robbinsas.

Dvipusis kontraktas reiškia, kad lietuvis bus tarp pagrindinės ir G lygos ekipų, o jo paslaugų bus galima atsisakyti bet kada.

Iš Niujorko „Knicks“ į Filadelfijos „76ers“ iškeistas, o tada atleistas I.Brazdeikis sezoną baigė „Magic“ sudėtyje.

Jis Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) per 29 minutes įmesdavo 11,1 taško, atkovodavo 5,1 kamuolio ir atlikdavo po 2 rezultatyvius perdavimus.

I. Brazdeikis šiuo metu gins „Magic“ garbę Vasaros lygoje Las Vegase.

