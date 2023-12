Per Euro 2024 burtų ceremoniją – svečius sugluminę intymūs garsai: aiškėja, kas įvyko

Kai kurie iš jų išspaudė šypseną, kiti gi visiškai suglumo. Šie garsai vis pasikartodavo kurį laiką, nepaisant to, ceremonija tęsėsi toliau.

Į garsus sureagavo UEFA direktorius Giorgio Marchetti, kuris eteryje pradėjo raminti žiūrovus ir burtus traukiančias futbolo legendas teigdamas, kad dabar jau viskas gerai, triukšmas baigėsi.

UEFA kiek vėliau patvirtino garso trikdžius, bet toliau nedetalizavo, dėl ko jie kilo.

Visgi, kiek vėliau, pranešama, kad tapo aišku šio įvykio kaltininkas. Šį pokštą sugalvojo slapyvardžiu „Jarvo69“ prisistatęs „Youtube“ vartotojas.

Jis teigė, kad dar prieš ceremoniją sugebėjo prasmukti į renginio vietą ir vienoje iš vietų priklijuoti mobilųjį telefoną, kurio skambučio garsas ir buvo moteriškos dėjonės.

