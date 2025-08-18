„Pelicans“ klubas pasirašė sutartį su Jalenu McDanielsu

Daugiau kontrakto detalių su 27 metų 206 cm ūgio puolėju nėra atskleidžiama.
Amerikietis yra žaidęs Šarlotės „Hornets“, Filadelfijos „76ers“, Toronto „Raptors“ bei Vašingtono „Wizards“ komandose.
Praeitą sezoną jis sužaidė vos 4 rungtynes ir per vidutiniškai 2 minutes aikštėje taškų nepelnė.
Daugiau laiko krepšininkas praleido G lygoje, kur per vidutiniškai 31 minutę pasiekė 13,5 taško, 7,2 atkovoto, 1 perimto kamuolio ir 2,4 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
