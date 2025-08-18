Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Pelicans“ klubas pasirašė sutartį su Jalenu McDanielsu

2025-08-18 20:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 20:52

Naujojo Orleano „Pelicans“ komanda pranešė apie papildymą. Jos gretas sustiprino Jalenas McDanielsas.

Jalenas McDanielsas | „X“ nuotr.

0

Daugiau kontrakto detalių su 27 metų 206 cm ūgio puolėju nėra atskleidžiama.

Amerikietis yra žaidęs Šarlotės „Hornets“, Filadelfijos „76ers“, Toronto „Raptors“ bei Vašingtono „Wizards“ komandose.

Praeitą sezoną jis sužaidė vos 4 rungtynes ir per vidutiniškai 2 minutes aikštėje taškų nepelnė.

Daugiau laiko krepšininkas praleido G lygoje, kur per vidutiniškai 31 minutę pasiekė 13,5 taško, 7,2 atkovoto, 1 perimto kamuolio ir 2,4 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

