Paviešinti teisėjų skirti balai kiekvienam Stanionio ir Enniso kovos raundui

Po kovos buvo paviešintos teisėjų kortelės. Visi 3 teisėjai – Markas Consentino, Glennas Feldmanas ir Kevinas Morganas – po 6 raundų matė neginčijamą J. Enniso pranašumą rezultatu 60:53. Teisėjai amerikiečiui pergalę atidavė kiekviename iš 6 raundų. Negana to, 6-ojo raundo rezultatas buvo ne 10:9, o 10:8 J. Enniso naudai dėl pasiekto nokdauno.

„Prieš sustabdant kovą Ennisas laimėjo visus raundus. Aš raundus vertinau lygiai taip pat. Šitos kovos rezultatą suskaičiuoti nebuvo sunku“, – tikino vienas žymiausių bokso žurnalistų Danas Rafaelis .

Official #EnnisStanionis scorecards. He was winning by shutout at the time of the stoppage. I also had it a shutout. EASY fight to score. #boxing pic.twitter.com/AXiX4aiyde