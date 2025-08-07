Paskutinės šių metų varžybos Vilkyčiuose suburs beveik šimtą ralio kroso pilotų iš keturių šalių

„Super 1600“ klasėje registruoti aštuoni dalyviai. Mūsų šalies spalvas čia gins trys muškietininkai – Valdas Mikužis, Audrius Kragas ir Rytis Rutkauskas. Jiems kompaniją palaikys penki estai.
„Lada RX“ įskaita tradiciškai suburs Latvijos lenktynininkus. Jų čia registruota šeši. Visų trijų Baltijos valstybių sportininkai registruoti klasėje „Cross Car“. Čia organizatoriai gavo dvylika paraiškų. Lietuvių gretose čia matysime Kernių Šulinską, Matą Zavarskį ir Jokūbą Bagdanavičių.
Pati gausiausia bus klasė „BMW RX 3000“. Šioje įskaitoje kėbulus surems net dvidešimt dalyvių, o žiūrovai čia galės palaikyti du lietuvius – Luką Sidabrą ir Igną Petreikį.
„Super 2000“ kategorijoje irgi bus karšta, nes čia susitiks itin greitas dalyvių dešimtukas. Jame yra net keturi lietuviai – Rokas Jakubauskas, Mantas Sidabras, Gintautas Norkus ir Alvydas Samoška. Beje, pastarasis itin dega noru atsirevanšuoti, kadangi prieš tai Vilkyčiuose vykusiame trečiame etape Alvydą Samošką dar prieš startą iš varžybų eliminavo gedimas. Sportininkas sako, kad po šios nesėkmės technika kovai vėl yra paruošta ir jis sieks įrodyti savo vertę.
„Praėjusios varžybos Vilkyčiuose mums labai nesusiklostė, nes taip ir nepavyko startuoti, susidūrėme su gedimu. Bandėme vietoje aiškintis kas nutiko. Galiausiai paaiškėjo, kad tai blokiruotės problema ir neturėdami kitos dalies iš gamintojo mes negalėsime važiuoti. Teko praleisti etapą Bauskėje, bet į Vilkyčius dabar suspėsime. Labai džiugu, kad gamintojas pripažino, kad tai greičiausiai buvo gamyklinis brokas ir mums atsiuntė naują detalę. Dabar viskas jau paruošta ir šeštadienį važiuosime treniruotis į Vilkyčius“, – sakė Alvydas Samoška.
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos lenktynininkų delegacija registruota klasėje „Supercars“. Iš viso čia susitiks aštuoni pilotai. Vienintelis šios įskaitos lietuvis – Paulius Pleskovas, kuris šią savaitę jau išbandė Vilkyčių trasą treniruotėje. Pasak lenktynininko, sekmadienį laukia labai įdomi ir atkakli kova dėl pozicijų.
„Šiems metams jokių planų su raliu krosu neturėjome. Tiesiog buvo priverstinės atostogos dėl sveikatos reikalų. Dabar sveikata pasitaisiusi, tai nusprendėme važiuoti į Vilkyčius, nes jie čia šalia, vietoje. Tai bus toks vienkartinis projektas. Tiesiog noriu pasitreniruoti ir palaikyti formą.
Automobilis po praėjusių metų nesėkmės buvo sutvarkytas ir tiesiog stovėjo. Jau turėjau Vilkyčiuose treniruotę. Trasa labai smagi, Kazimieras pridėjo šiek tiek asfalto tose vietose, kur anksčiau atsirasdavo duobių. Tai tikrai sveikintinas žingsnis. Bus galima važiuoti dar didesniu tempu. Tik, aišku, po beveik metų pertraukos reikia vėl grįžti į ritmą. Per daug vilčių į rezultatą nededu, bet pasitreniruoti formos palaikymui labai noriu“- kalbėjo Paulius Pleskovas.
„Yaris 1000“ kategorijoje startuos dešimt latvių ir vienintelis lietuvis Germantas Geležinis. „Yaris 1300“ klasėje pasirodys keturi latviai. Dar vienas lietuvis Gedas Rutkauskas dėl pozicijų klasėje „Cross Car Mini“ kausis su šešiais latviais.
Bilietus į rugpjūčio 10-ąją įvyksiančias varžybas bus galima įsigyti ir renginio dieną vietoje, tačiau žiūrovai raginami bilietais iš anksto pasirūpinti internetu ir taip sutaupyti laiko prie įvažiavimo į trasą bei užsitikrinti geriausias vietas lenktynių stebėjimui.
Bilietų kainos, priklausomai nuo to, ar varžybas norima stebėti stovimose vietose, ar patogiose sėdimose tribūnose, svyruoja nuo 8 iki 21 euro. Vaikai iki septynerių metų į renginį kviečiami nemokamai, o vaikams iki 12 metų taikomos nuolaidos.
Bilietus įsigyti internetu galima „Bilietai.lt“ platformoje arba paspaudus ČIA.
Trasoje veiksmas prasidės jau nuo aštuntos valandos ryto, kai dalyviai į trasą pajudės treniruočių važiavimams. Dienai bėgant jų lauks trys kvalifikaciniai važiavimai, o galiausiai patys greičiausi pilotai paaiškės finaluose.
Daugiau informacijos apie artėjančias varžybas galite rasti ASK „Vilkyčiai“ „Facebook“ puslapyje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!